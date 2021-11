Le formazioni ufficiali di Salernitana – Juventus del 30 novembre 2021, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

SALERNO – Trasferta a Salerno per la Juventus nel turno infrasettimanale valido per la 15esima di Serie A. Per la sfida delle 20.45 andiamo a vedere quali potranno essere le scelte adottare dai due allenatori in attesa delle formazioni ufficiali previste per le 19.45. Colantuono spera di poter avere a disposizione Ribery almeno per uno spezzone di gioco e pare orientato al 3-5-2 con Gagliolo al posto di Strandeberg infortunato a far reparto con Gyomber e Veseli. A centrocampo larghi Ranieri e uno tra Zortea e Kechrida mentre gli interni con Obi, Di Tacchio e L. Coulibaly; in avanti Bonazzoli con Djuric in vantaggio su Simy. Allegri non potrà avere nemmeno McKennie che si va ad aggiungere agli indisponibili Chiesa, Danilo, Ramsey e De Sciglio. Pertanto in difesa dovrebbe confermarsi la coppia centrale Bonucci-De Ligt con Cuadrado e Pellegrini Lu. (dovrebbe dare un pò di riposo ad Alex Sandro). A centrocampo ipotesi Kulusevski anche se Rabiot e Bernardeschi dovrebbero essere i preferiti con Locatelli e Bentancur interni. In avanti con Dybala dovrebbe essere inserito Kean con Morata a partire dalla panchina. Ricordiamo la nostra cronaca con commento in diretta a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

CRONACA DIRETTA

Formazioni ufficiali di Salernitana – Juventus

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, Coulibaly L., Di Tacchio, Obi, Ranieri; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Russo, Bogdan, Delli Carri, Capezzi, Kechrida, Jaroszynski, Kastanos, Vergani, Simy, Ribery.Allenatore: Colantuono. [ufficiali dalle ore 19.45]

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini Lu.; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Arthur, Alex Sandro, Kulusevski, Morata, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri. [ufficiali dalle ore 19.45]