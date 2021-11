Salernitana – Juventus 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Juventus del 30 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

SALERNO – Martedì 30 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana – Juventus, anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Di seguito la cronaca con il commento in diretta della partita e tutti i dati e curiosità sul pre-partita.

Cronaca con commento in diretta

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - JUVENTUS 0-1 (1'T) PRIMO TEMPO 42' percussione personale di Bentancur dopo uno scambio con Cuadrado ma dal limite dell'area calcia di collo alto 41' cross di Bernardeschi dal fondo ma a centro area ha buon gioco la difesa di casa 38' si scalda precauzionalmente Morata 37' intervento falloso di Gyomber su Kean che resta dolorosamente a terra, probabilmente sulla caduta si è girata un pò la caviglia 33' possesso constante della palla per la squadra di Allegri, fa fatica a uscire la Salernitana 28' CHIELLINI!!! 2-0 JUVENTUS!!! Sulla punizione indirizzata sotto l'incrocio dei pali e solo smanacciata dal Belec sulla traversa salva sulla linea da Gagliolo sui piedi di Chiellini che da due passi insacca con il destro. Attenzione VAR in corso per valutare un possibile offside di Kean. ATTENZIONE GOL ANNULLATO! Visto un fuori gioco di Kean nell'occasione della punizione, si resta sul punteggio di 1-0 27' punizione dal vertice sinistro dell'area per la Juve con Cuadrado alla battuta 26' nessun problema per i due attaccanti juventini e nuova impostazione palla 25' giallo a Gagliolo per un duro intervento a centrocampo su Dybala. L'azione era già ferma per un fallo di Coulibaly per Kean 24' cross forse di Pellegrini verso il secondo palo dove Kean non ci arriva con i tempi giusti 22' prova subito a reagire la Salernitana con Simy che in area con un diagonale impegna Szczesny ma tutto fermo per offside 21' DYBALA!!! VANTAGGIO DELLA JUVENTUS!!! Azione palla a terra molto bella con lo scambio prima con Locatelli quindi con Kulusevski e conclusione in diagonale precisa in area e sfera all'angolino alla sinistra di Belec. Una conclusione di interno collo cadendo di grande precisione. 21' difesa molto accorta per la Salernitana che ripiega con tutti gli effettivi 18' prolungato possesso palla Juve, palla a Cuadrado che viene rimontato da Zortea ma ultimo tocco suo. Sugli sviluppi si alza la bandierina, è fuori gioco 15' cross dal fondo di Kechrida per Simy che sul primo palo anticipa de Ligt ma di testa colpisce sul fondo! 14' conclusione sporca in area di Dybala, sulla traieittoria c'è Kean ma l'arbitro ferma il gioco per una precedente posizione di fuori gioco 9' Cuadrado serve Dybala al limite da posizione defilata e rasoterra bloccato da Belec 7' su palla recuperata da Locatelli si innesca un'azione un pò fortuita con palla in area sul mancino di Kulusevski che non centra lo specchio della porta e sfera che passa vicino al palo sulla sinistra 5' intervento falloso di Locatelli su Bonazzoli, primo possesso per la squadra di casa 3' punizione conquistata allo spigolo sinistro dell'area con Pellegrini, fallo evidente di Capezzi: palla dopo uno scambio intercettato da Capezzi sui piedi di Dybala, conclusione centrale bloccata a terra da Belec 2' primo angolo per la Juventus, tocco errato di Veseli e dalla bandierina c'è Dybala: palla corta sul primo palo allontana dalla difesa Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Juventus oggi in maglia gialla, Salernitana nella classica amaranto Ci siamo! Salernitana e Juventus in campo, tutto pronto all'inizio del match e bella coreografia sugli spalti Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benventi alla diretta di Salernitana - Juventus. Dalle 20.45 seguiremo il match in tempo reale. TABELLINO SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, Coulibaly L., Capezzi, Kechrida, Ranieri; Simy, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Jaroszynski, Kastanos, Vergani, Djuric. Allenatore: Colantuono. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini Lu.; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Kulusevski Dybala, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, Arthur, Alex Sandro, Rabiot;, Morata, Kaio Jorge. Allenatore: Allegri. Reti: al 21' pt Dybala Ammonizioni: Gagliolo Recupero:

I convocati della Juventus

Portieri: Szczęsny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter

Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Locatelli, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulè

Le dichiarazioni di Colantuono alla vigilia

“Occorrerà l’atteggiamento giusto, speriamo di sfruttare quelle occasioni che si potranno presentare. La Juventus ha perso l’ultima partita e verrà qui con il dente avvelenato, ma la mia esperienza insegna che ogni gara va giocata. Al fischio di inizio partiremo 0-0, poi vedremo cosa succede. Stiamo preparando la gara in un certo modo, col Cagliari avremmo voluto fare alcune cose che ci sono riuscite in parte. Non abbiamo sofferto molto, purtroppo abbiamo creato poco. Se guardiamo le ultime partite, compresa quella con la Sampdoria, a volte ci creiamo difficoltà da soli. In possesso di palla mi aspetto una squadra più incisiva, come nella parte finale della partita di venerdì sera. Quando ti sblocchi mentalmente riesci ad esprimerti meglio. Noi diamo il massimo, pronti a soffrire senza aver paura di affacciarci dall’altra parte. Altrimenti sarà dura. Ribery non è manco detto sia convocato. Ha avuto problemi, vedremo domani. Ho grosse perplessità”.

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

“La gara di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale perché i tifosi si fanno sentire. Contro l’Atalanta abbiamo fatto una buona partita ma l’episodio ci è andato contro. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta non bisogna combatterla. Morata sabato ha fatto una delle migliori partite da inizio stagione. Credo sia stato tra i migliori in campo e questo mi dispiace perché i giudizi vanno dati per l’oggettività. Quindi o non capisco io o ci sono dei pregiudizi. In questo momento serve l’esperienza di Chiellini e la freschezza dei giovani. La soluzione giusta è cercare di vincere la partita. Poi se sia Kulusevski, Soulé o Chiellini non so. Ma bisogna vincere, la Salernitana anche a Cagliari ha fatto una partita di cuore. Hanno fisicità e poi hanno Ribery che è un campione. Non so se gioca ma se è in campo crea sempre qualcosa. Lo stato d’animo della squadra è quello di un momento in cui siamo in ritardo in campionato. Tutti vogliono fare qualcosa di più, ma ora serve avere ordine. Bisogna ripartire dalle cose semplici e poi le cose verranno di conseguenza”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini (sez. Conegliano) e Alessio Saccenti (sez. Modena). Quarto uomo Livio Marinelli (sez. Tivoli). Al Var Aleandro Di Paolo (sez. Avezzano); assistente Var Dario Cecconi (sez. Empoli).

La presentazione del match

I sanniti vengono dal pareggio esterno per 1-1 acciuffato grazie a Bonazzoli allo scadere contro il Cagliari, con il quale condividono l’ultima posizione della classifica a quota 8 punti, frutto di due partite vinte, due pareggiate e dieci perse; 11 reti realizzate e 29 incassate. Dall’altra parte ci sono i bianconeri, per i quali esiste una sola parola d’ordine: “Vincere!”. La squadra di Allegri é reduce da due pesantissime sconfitte, quella in Champions League per 4-0 contro il Chelsea e quella casalinga in campionato per 1-0 contro l’Atalanta, decisa dal gol realizzato da Zapata nel primo tempo: in classifica ora é sesta, a pari merito con Lazio e Bologna ma a ben quattordici lunghezze dalla capolista Napoli, con 21 punti con un cammino di sei partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 18 reti realizzate e 16 incassate. Le statistiche sono contrarie perché a Salerno i bianconeri non hanno mai vinto né segnato un gol. Sono solo 4 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 2 vittorie della Juventus (quindi, tutte a Torino), 1 pareggio e 1 affermazione della Salernitana.

QUI SALERNITANA – Colantuono dovrà valutare le condizioni di Gondo e Ribery, con quest’ultimo lamenta ancora un problema al ginocchio. Qualora dovesse mancare il trequartista francese, potrebbe scegliere un modulo potrebbe essere un 4-3-1-2 con Belec in porta e difesa composta dalla coppia centrale Gagliolo-Gyomber e Veselj e Ranieri sulle fasce. A centrocampo Coulibaly, Di Tacchio e Schiavone. Sulla trequarti Obi di supporto al tandem di attacco formato da Djuric e Simy.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà rinunciare a Chiesa e Mc Kennie ma recupera Chiellini e Bernardeschi. Probabile il consueto modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Chiellini-Bonucci e sulle fasce Cuadrado e Pellegrini. In mezzo al campo Benatncur e Locatelli; sulle corsie Bernardeschi e Rabiot. Davanti Dybala e Kean.

Le probabili formazioni di Salernitana – Juventus

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Coulibaly L., Di Tacchio, Schiavone; Obi; Djuric, Simy. Allenatore: Colantuono.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.

Curiosità

Nwankwo Simy ha trovato il gol in entrambe le sfide casalinghe disputate contro la Juventus in Serie A: con la maglia del Crotone nell’aprile 2018 e nell’ottobre 2020 (tutte e due le partite sono terminate 1-1). Milan Djuric ha segnato un gol nel suo unico match di Serie A disputato contro la Juventus: Cesena-Juventus 2-2 del febbraio 2015. In quella partita (in cui andó a segno anche Morata) fornì anche l’assist per il gol di Brienza.

Dove vederla in TV ed in streaming

