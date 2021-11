Juventus – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Atalanta del 27 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la 14° giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

TORINO – Sabato 27 novembre, alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Atalanta, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I bianconeri vengono da due vittorie consecutive, contro Fiorentina e Lazio, che hanno permesso loro di risalire al sesto posto, a pari merito proprio con le squadre di Sarri e Italiano, con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con 18 gol fatti e 15 subiti. Vincere é la parola d’ordine per riportarsi in zona Champions; e poi c’é anche da riscattare quel pesante 4-0 rimediato proprio in Coppa contro il Chelsea. Dall’altra parte ci sono gli orobici, reduci dallo 5-2 rifilato allo Spezia e galvanizzati dal pirotecnico 3-3 ottenuto in Champions League sul campo dello Young Boys: in classifica sono quarti a quota 25 punti con un cammino di 7 partite vinte, 4 pareggiate e 2 perse; 27 reti realizzate e 17 incassate. La squadra di Gasperini non perde da sei turni. Nella passata stagione finì 1-1 grazie alle reti di Chiesa e Freuler. L’ultima vittoria bianconera risale alla stagione 2017-2018; l’ultima atalantina addirittura al 22 gennaio 1989 con Caniggia autore del gol decisivo.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, che ha già arbitrato la Juventus contro la Sampdoria quando finì 3-2 per i bianconeri. Nessun precedente con lui per gli orobici. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Imperiale. Il quarto uomo sarà Marchetti, con Di Bello al Var e Tegoni all’Avar.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri recupera Dybala, che aveva saltato la gara contro la Lazio per via di una infiammazione agli adduttori. Ancora indisponibili Chiellini e De Sciglio. Probabile modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale de Ligt-Bonucci e sulle fasce Cuadrado e Alex Sandro. In mezzo al campo Mc Kennnie e Locatelli; sulle corsie Chiesa e Rabiot. Davanti Dybala e Morata.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di Zappacosta, che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra sul finire del primo tempo contro lo Young Boys; potrebbe però recuperare Gosens Probabile modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Palomino, Dijmsiti e Toloi. In mezzo al campo De Roon e Freuler; sulle corsie Maehle e Pezzella. Pasalic sulla trequarti di supporto alla coppia di attacco formata da Ilicic e Zapata.

Le probabili formazioni di Juventus – Atalanta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Juventus – Atalanta, valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.