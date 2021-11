Le formazioni ufficiali di Venezia – Inter del 27 novembre 2021, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

VENEZIA – Alle 20.45 in campo Venezia e Inter per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Gara non semplice per i nerazzurri che affrontano seppur sulle ali dell’entusiasmo, una delle squadre più in salute e reduce dai successi con la Roma in casa e a Bologna. Dalle 19.45 ci avvicineremo all’incontro con l’uscita delle formazioni ufficiali. Zanetti potrebbe optare per confermare gli undici dello scorso turno. Nel 4-3-3 in difesa Mazzocchi e Haps sulle fasce e Caldara-Ceccaroni centrali. A centrocampo Vacca con Ampadu (in vantaggio su Kiyine) e Busio mentre in avanti terminale centrale Okereke con Johnsen e Aramu larghi. Inzaghi nel suo 3-5-2 dovrebbe optare qualche piccola rotazione ma senza stravolgere l’assetto base: in difesa Ranocchia sostituisce l’infortunato de Vrij con Skriniar e Bastoni. A centrocampo dovrebbero esserci sia Dumfries che Dimarco quindi dalla panchina Darmian e Perisic mentre gli interni Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti il tandem formato da Dzeko e Lautaro Martinez.

CRONACA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Venezia – Inter

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Modolo, Svoboda, Kiyine, Crnigoj, Sigurdsson, Heymans, Peretz, Tessmann, Forte, Henry. Allenatore: Paolo Zanetti. [dalle 19.45 ufficiali]

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dufries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Radu, Cordaz, D’ambrosio, Darmian, Perisic, Vecino, Sensi, Gagliardini, Correa, Satriano.Allenatore: Simone Inzaghi. [dalle 19.45 ufficiali]