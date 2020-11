Salisburgo – Bayern Monaco: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Salisburgo – Bayern Monaco del 3 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo A di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

SALISBURGO – Martedì 3 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Salisburgo – Bayern Monaco, match valevole per la terza giornata del Gruppo A di Champions League 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno del girone hanno perso lontano dalle mura amiche contro l’Atletico Madrid per 3-2. Nel primo turno avevano invece pareggiato, così ora con un punto sono terzi del girone al pari della Lokomotiv Mosca. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno hanno battuto in trasferta la Lokomotiv Mosca per 1-2. Nel girone hanno vinto entrambe le partite giocate e sono in testa alla classifica con sei punti.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RB SALZBURG:. A disposizione:. Allenatore: Jesse Marsch.



BAYERN MONACO:. A disposizione:. Allenatore: Hansi Flick.



Reti: al ' pt . Jesse Marsch.Hansi Flick.al ' pt .

La presentazione del match

QUI SALISBURGO – Per la difficile partita contro i campioni d’Europa, Marsch dovrebbe schierare il consueto 4-4-2, con Stankovic tra i pali, i centrali Onguéné e Wobere e i terzini Vallci e Ulmer, a centrocampo Camara e Junuzovic con esterni Mwepu e Szoboszlai, mentre in avanti sicuro del posto Daka, mentre si giocano un posto Koita e Berisha.

QUI BAYERN MONACO – I campioni d’Europa arrivano da una convincente vittoria sul Colonia in Bundensliga. Puntano alla terza vittoria di fila nel girone schierando un 4-2-3-1 con Neur in porta, in difesa Alaba, Süle al centro e Hernández e Pavard sulle corsie laterali, in mediana Goretzka e Tolisso, mentre in avanti dietro l’unica punta Lewandowski agiranno Coman e Gnabry come ali e Müller trequartista.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Salisburgo – Bayern Monaco del 3 novembre 2020, valido per la terza giornata del gruppo A di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

RB SALZURG (4-4-2): Stankovic; Vallci, Onguéné, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai; Daka, Koita. Allenatore: Marsch.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Hernández, Alaba, Süle, Pavard; Goretzka, Tolisso; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Flick.

STADIO: Wals-Siezenheim