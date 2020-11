Porto – Marsiglia 3-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Porto – Marsiglia del 3 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21:00

PORTO – Questa sera, martedì 3 novembre, alle ore 21:00 si giocherà Porto – Marsiglia, match valevole per la terza giornata del Gruppo C di Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FC PORTO-OLYMPIQUE MARSEILLE 3-0 SECONDO TEMPO 90' Finisce qui FC Porto - Olympique Marseille. Le squadre lasciano il campo di gioco. Risultato finale 3 a 0. Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo di seguire la nostra sezione dedicata alle dirette per non perdere le prossime cronache in tempo reale 89' Spazio a Mehdi Taremi, nuova mossa per l'allenatore 89' Sérgio Oliveira abbandona il terreno di gioco 88' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Romário 88' Gli fa spazio Moussa Marega per FC Porto 88' Sostituzione per FC Porto entra in campo Marko Grujić 88' Finisce qui la partita di Otávio che lascia il campo 86' Il direttore di gara estrae il giallo a Kevin Strootman 85' Minuti per Fábio Vieira che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 85' Lascia il campo Jesús Corona per FC Porto 82' Minuti per Kevin Strootman che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 82' Boubacar Kamara lascia il campo 82' Sostituzione per Olympique Marseille entra in campo Marley Aké 82' Abbandona il terreno di gioco Florian Thauvin per Olympique Marseille 79' Cartellino di color giallo per Álvaro González 77' Dalla panchina si alza Valère Germain che fa il suo ingresso 77' Darío Benedetto abbandona il terreno di gioco 75' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Shoya Nakajima 75' Gli fa spazio Luis Díaz per FC Porto 69' La palla finisce in rete! Luis Díaz , assist di Jesús Corona ha superato il portiere 65' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Luis Henrique 65' Dimitri Payet abbandona il terreno di gioco 65' Minuti per Michaël Cuisance che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 65' Finisce qui la partita di Morgan Sanson che lascia il campo 64' Intervento di Jordan Amavi, inevitabile il cartellino giallo per lui 58' Intervento da cartellino giallo per Boubacar Kamara 46' Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di FC Porto-Olympique Marseille. Pronti a vivere le emozioni del match PRIMO TEMPO 45' Termina il primo tempo di FC Porto-Olympique Marseille. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 36' Cartellino di color giallo per Florian Thauvin 32' Cartellino di color giallo per Sérgio Oliveira 28' Cambia il risultato, Sérgio Oliveira siglando un rigore (rigore procurato da Jesús Corona) segna il gol 10' E sbaglia! Dimitri Payet fallisce il tentativo dagli undici metri! 4' Rete! Moussa Marega , assist di Jesús Corona riesce a trovare la via del gol 1' Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di FC Porto - Olympique Marseille, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo FC PORTO: Agustín Marchesín; Zaidu Sanusi, Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Malang Sarr, Mateus Uribe, Otávio (dal 43' st Romário), Sérgio Oliveira (dal 44' st Mehdi Taremi), Luis Díaz (dal 30' st Shoya Nakajima), Moussa Marega (dal 43' st Marko Grujić), Jesús Corona (dal 40' st Fábio Vieira). A disposizione: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Loum, Toni Martínez, Evanilson, João Mário. Allenatore: Sérgio Conceição.



OLYMPIQUE MARSEILLE: Steve Mandanda; Hiroki Sakai, Álvaro González, Boubacar Kamara (dal 37' st Kevin Strootman), Duje Ćaleta-Car, Jordan Amavi, Morgan Sanson (dal 20' st Michaël Cuisance), Dimitri Payet (dal 20' st Luis Henrique), Valentin Rongier, Darío Benedetto (dal 32' st Valère Germain), Florian Thauvin (dal 37' st Marley Aké). A disposizione: Simon Ngapandouetnbu, Yohann Pelé, Leonardo Balerdi, Lucas Perrin, Pape Alassane Gueye, Saîf-Eddine Khaoui, Nemanja Radonjić. Allenatore: André Villas-Boas.



Reti: al 4' pt Moussa Marega, al 28' pt Sérgio Oliveira, al 24' st Luis Díaz.



La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Paços de Ferreira per 3-2, mentre nel turno scorso in Europa hanno vinto tra le mura amiche contro l’Olympiakos per 2-0. Nel girone con una vittoria e una sconfitta sono al secondo posto a sei punti a pari merito con i greci. Dall’altra parte la squadra ospite, che nel turno precedente è stata travolta in casa contro la corazzata Manchester City per 0-3. Incassando due sconfitte questo turno per loro diventa cruciale per potersi aggrappare ancora al sogno qualificazione.

QUI PORTO – In casa contro una squadra a zero punti non sono ammessi errori. Lo sa bene Conceição e per la sfida contro i francesi dovrebbe schierare Marchesin tra i pali, i centrali Mbemba e Pepe e i terzini Manafà e Sanusi, a centrocampo Uribe e Oliveira centrali con Corona e Vieira sulle corsie laterali, mentre in avanti Marega e Diaz proveranno a scardinare la difesa avversaria.

QUI MARSIGLIA – Per l’importante trasferta in Portogallo Villas Boas dovebbe puntare su un prudente 5-3-2. Dovrebbero entrare in campo con Mandanda in porta, in difesa Caleta-Car, Gonzalez e Balerdi con Sakai e Amavi sugli esterni, a centrocampo Rongier, Kamara e Cuisance, mentre in attacco spazio alla coppia Benedetto-Thauvin.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Porto – Marsiglia del 3 novembre 2020, valido per la terza giornata del gruppo A di Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni delle due squadre

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sanusi; Corona, Uribe, Oliveira, Vieira; Marega, Diaz. Allenatore: Conceição.

MARSIGLIA (5-3-2): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Gonzalez, Balerdi, Amavi; Rongier, Kamara, Cuisance; Benedetto, Thauvin. Allenatore: Villas Boas.

STADIO: Dragão