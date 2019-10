Salisburgo – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salisburgo – Napoli del 23 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo E di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

SALISBURGO – Mercoledì 23 ottobre alle ore 21 andrà in scena Salisburgo – Napoli, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo E di Champions League. Da una parte c’è la formazione austriaca che, in campionato, viene dal pareggio esterno contro lo Sturm Graz ed in classifica occupa la prima posizione con 29 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Ancelotti che è reduce dal successo casalingo contro il Verona ed in classifica occupa il quarto posto con 16 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SALISBURGO-NAPOLI IN DIRETTA Mercoledì 23 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALISBURGO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Stankovic in porta, pacchetto difensivo composto da Kristensen e Ulmer sulle corsie esterne mentre nel mezzo Onguené e Wober. A centrocampo Mwepu e Junuzovic in cabina di regia con Minamino e Szoboszlai sulle corsie esterne mentre davanti spazio alla coppia d’attacco formata da Daka e Hwang.

QUI NAPOLI – I partenopei dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare: Meret tra i pali, reparto difensivo composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Insigne sulle corsie laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Milik e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Salisburgo – Napoli, valevole per la terza giornata del Gruppo E di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Salisburgo – Napoli

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Daka, Hwang. Allenatore: Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Red Bull Arena