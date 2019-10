Napoli – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Hellas Verona del 19 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

NAPOLI – Domani pomeriggio, sabato 19 ottobre alle ore 18 andrà in scena Napoli – Hellas Verona, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono gli uomini di Ancelotti che non stanno attraversando un grande periodo di forma come dimostra il pareggio esterno col Torino e la quarta posizione in classifica con 13 punti, -6 dalla Juventus. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che hanno cominciato molto bene la stagione: prima della sosta successo casalingo ai danni della Sampdoria e decima posizione in classifica con 9 punti. A dirigere la gara del San Paolo sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NAPOLI-HELLAS VERONA IN DIRETTA Domani pomeriggio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I partenopei dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Insigne sulle corsie laterali mentre davanti tandem offensivo composto da Mertens e Milik.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, reparto difensivo composto da Rrahamani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Amrabat e Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle fasce laterali mentre davanti Pessina e Verre alle spalle di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Hellas Verona, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV.

Le probabili formazioni di Napoli – Hellas Verona

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric

STADIO: San Paolo