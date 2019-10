Salisburgo-Napoli 2-3, il tabellino: Mertens supera Maradona

Il tabellino di Salisburgo-Napoli 2-3 il risultato finale: doppietta di Mertens e gol di Insigne per il successo della formazione partenopea.

SALISBURGO – Impresa del Napoli che, nel match valevole per la terza giornata del Gruppo E di Champions League, batte 3-2 il Salisburgo mantenendo la leadership del raggruppamento. Doppietta di Mertens (che supera Maradona) e gol di Insigne per il successo della squadra partenopea mentre ai padroni di casa non basta la doppietta di Haaland. Con questa vittoria, dunque, la squadra di Ancelotti conferma la prima posizione del Gruppo E con 7 punti mentre il Salisburgo resta a quota 3.

Salisburgo-Napoli 2-3: il tabellino del match

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic (33′ Coronel); Kristensen, Romalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu (89′ Koita), Junuzovic, Daka (68′ Ashimeru); Haaland, Hwang. A disposizione: Kohn, Onguenè, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Szoboszlai Koita Allenatore: Marsch.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Malcuit; Callejon (80′ Elmas), Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (65′ Insigne), Mertens (76′ Llorente). A disposizione: Ospina, Manolas, Elmas, Insigne, Llorente, Younes, Milik. Allenatore: Ancelotti.

RETI: 17′ Mertens (N), 40′ Rig. Haaland (S), 64′ Mertens (N), 72′ Haaland (S), 73′ Insigne (N)

AMMONIZIONI: Lozano, Llorente (N), Haaland (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 5′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Red Bull Arena