Inter – Borussia Dortmund: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Borussia Dortmund del 23 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Mercoledì 23 ottobre alle ore 21 andrà in scena Inter – Borussia Dortmund, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte c’è la squadra nerazzurra che, in campionato, viene dal successo esterno contro il Sassuolo ed in classifica occupa la seconda posizione con 21 punti, uno in meno della Juventus capolista. Dall’altra parte, invece, ci sono i tedeschi che sono reduci dalla preziosa vittoria casalinga contro il Monchengaldbach ed in classifica occupano la terza posizione con 15 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Pochi dubbi per Conte che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Vecino mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Biraghi e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI BORUSSIA DORTMUND – I giallo-neri dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Burki tra i pali, reparto arretrato formato da Hakii e Piszczek sulle corsie esterne mentre nel mezzo Hummels e Akanji. A centrocampo Witsel in cabina di regia insieme a Delaney mentre davanti terzetto composto da Guerreiro, Reus e Brandt alle spalle di Sancho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Borussia Dortmund, valevole per la terza giornata del Gruppo F di Champions League, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Inter – Borussia Dortmund

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Biraghi, Barella, Brozovic, Vecino Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek; Delaney, Witsel, Guerreiro; Reus, Brandt, Sancho. Allenatore: Favre

STADIO: San Siro