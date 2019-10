Conte verso la conferma di Lukaku e Martinez in avanti, Godin dal primo minuto. A centrocampo dovrebbe rientrare Asamoah

MILANO – Questa sera Inter e Borussia Dortmund si affrontano per la terza giornata della Champions League 2019 – 2020 in questa fase a gironi. Per i nerazzurri un incontro di fondamentale importanza per restare in corsa visto che tre le due squadre passano 3 punti. Dopo il pari con lo Slavia e la sconfitta a Barcellona per Conte vietato compiere altri passi falsi. I precedenti tra le due squadre pensono leggermente per la squadra italiana anche se di contro non hanno mai sconfitto una tedesca nelle ultime sei partite.

Quale sarà la formazione ufficiale scelta da Conte? Alla vigilia non dovrebbero esserci novità con Godin rientrante in difesa così come Asamoah a centrocampo e verso la conferma la coppia offensiva Lukaku – Martinez che tanto bene ha fatto in campionato contro il Sassuolo. Di certo peserà l’assenza di Sensi a centrocampo. Di contro Favre non potrà avere a disposizione i vari Reus, Paco Alcacer e Schmelzer tuttavia recupera sia Gotze che il portiere Burki.

Il match sarà diretto dall’inglese Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn mentre quarto uomo sarà David Coote. Sarà possibile seguirlo con noi nella webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre poco prima delle 21.

Le formazioni ufficiali di Inter – Borussia Dortmund

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Bastoni, Biraghi, Lazaro, Borja Valero, Politano, Esposito. Allenatore: Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Weigl. A disposizione: Hitz, Zagadou, Piszczek, Dahoud, Gotze, Guerreiro, Piszczek, Larsen. Allenatore: Favre