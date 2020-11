Samir Handanovic: scheda calciatore e carriera

La scheda del calciatore Samir Handanovic, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera, statistiche della stagione e record personali

Samir Handanovic portiere classe 1984 ha vissuto i primi anni della sua carriera all’Udinese dal 2004/2005. Dopo le esperienze di Treviso, Lazio e Rimini è tornato in bianconero fino alle stagione 2011/2012 prima di approdare all’Inter dove vanta diversi primato come quello di essere il miglior portiere nella stagione 2018/2019 dopo aver mantenuto la porta nerazzurra inviolata per 17 partite di Serie A con ben 20 clean sheet all’attivo. Tra i suoi record ricordiamo ben 9 interventi nella gara di Champions League contro il Barcellona del 24 ottobre 2018. Tra il 2014 e il 2015 ha ricevuto la nominata di “pararigori” con ben 7 tentativi neutralizzati su 8. Sono invece 704 i minuti di imbattibilità quando tornò a Udine nella stagione 2010/2011 dove riuscì anche a parare 6 rigori su 8.