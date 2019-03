Sampdoria-Atalanta 1-2, il tabellino: decisiva la rete di Gosens

Il tabellino di Sampdoria-Atalanta 1-2 il risultato finale: reti di Zapata e Gosens per la formazione orobica mentre ai padroni di casa non basta Quagliarella.

GENOVA – Nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta espugna il Ferraris battendo la Sampdoria 2-1. Partita bellissima ma succede tutto nella seconda frazione di gioco con la formazione orobica che passa in vantaggio con Zapata, Quagliarella pareggia su rigore ma Gosens regala il successo alla formazione nerazzurra. Con questa vittoria la squadra di Gasperini aggancia momentaneamente la Roma, in compagnia del Torino, al quinto posto mentre la Sampdoria resta a quota 39.

Sampdoria-Atalanta 1-2: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala (59′ Bereszynski), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (84′ Defrel); Saponara (47′ Ramirez); Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (94′ Palomino); Gomez (73′ Pasalic); Ilicic (87′ Castagne), Zapata. Allenatore: Gasperini

RETI: 50′ Zapata (A), 68′ Rig. Quagliarella (S), 77′ Gosens (A)

AMMONIZIONI: Murru, Ramirez (S), Zapata, Freuler (A)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Luigi Ferraris