Inter – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Domenica 10 marzo alle ore 15 andrà in scena Inter – SPAL, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dal pareggio di Francoforte nell’andata degli ottavi di Europa League. In campionato, invece, la squadra di Spalletti, viene dalla sconfitta di Cagliari ed in classifica occupa il quarto posto. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine emiliana che viene dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 23 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – La squadra di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Dalbert sulle fasce mentre al centro De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic e Borja Valero in cabina di regia mentre davanti Politano, Joao Mario e Candreva alle spalle di Lautaro.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Viviano in porta, pacchetto arretrato composto da Bonifazi, Felipe e Vicari. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Valoti e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Murgia e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Paloschi e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – SPAL, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Inter – SPAL

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Murgia, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

STADIO: San Siro