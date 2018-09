Live di Sampdoria – Inter: tre reti annullate, due per i nerazzurri con il VAR. Decisivo Brozovic in pieno recupero a trovare il diagonale vincente. La cronaca del match

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE 0-1

2' TEMPO Vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che la giornata dei live di domani si aprirà con l'avvincente Torino - Napoli 50' è finita questo appassionato match vinto al fotofinish dai nerazzurri con Brozovic 50' giallo a Tonelli che interviene con la gamba troppo alta su Skriniar 49' espulso Spalletti per delle parole rivolte al 4° uomo, forse ma interpretate 49' BROZOVICCCC!!! QUESTA VOLTA E' GOL! VANTAGGIO DELL'INTER IN PIENO RECUPERO! cross di Perisic per il compagno molto bravo a stoppare palla in area da posizione defilata e a concludere con il destro, palla che supera Audero che ha solo toccato la stessa con una mano 47' in campo Sala per Ramirez 47' gara incandescente in questo finale! 46' cross di Perisic per l'inserimento in area di Borja Valero ma colpo di testa che termina a lato 45' 5 minuti di recupero 44' rete annullata a DEFREL! palla in verticale di Ramirez per il giocatore bravo in area a concludere di piatto con Handanovic in uscita ma scattato al di là della linea dei difensori. Il giocatore nell'esultare si era tolto la maglietta e viene ammonito. Giallo anche per Borja Valero per proteste 43' attenzione! il VAR dice che la palla recuperata di D'Ambrosio aveva superato la linea del fondo e RETE ANNULLATA! 42' ASAMOAH!!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! palla tenuta in campo da D'Ambrosio per il compagno che dal limite fa un prodezza con il sinistro. Palla molto angolata e potente che si infila alla destra di Audero 40' palla deviata da Audero su Keita quindi murato il tentativo di D'Ambrosio. Lo stesso difensore qualche istante la mette al centro con Skriniar che trova lo spazio per calciare ma sotto porta mira alto! 39' punizione dai 30 metri sulla sinistra d'attacco per la Samp, allontana di testa Perisic quindi palla rimessa dentro da Defrel per Quagliariella conclusione sul primo palo molto alta ma apprezzabile la coordinazione 38' senza troppi complimenti Skriniar su Quagliarella, richiamo solo verbale 37' dentro Borja Valero per Nainggolan 37' sugli sviluppi nulla di fatto con Jankto che spara da fuori area al volo e palla alle stelle 37' palla dentro per Defrel, non corre rischi Miranda, palla buttata in angolo 35' spunto personale di Ekdal in area nello stretto, chiude D'Ambrosio in angolo 32' buona diga difensiva di Barreto sul tentativo di Vecino quindi un cross teso di Keita per l'inserimento in area di Perisic arginato da Bereszynski 31' conclusione dalla distanza di Quagliarella con il destro, palla larga che termina sul fondo 27' grande occasione per Icardi! cross morbido di Perisic verso il secondo palo per l'attaccante che non riesce ad impattare bene di testa probabilmente ostacolato involontariamente da Keita che stava andando sullo stesso pallone che passa non lontano dal palo 25' attenta copertura in area di Tonelli sul pressing di Perisic, rimessa dal fondo 25' il centrocampista lascia il campo per Keita 24' apertura di Nainggolan in area a destra per Candreva che impegna sul primo palo Audero, buono il suo riflesso 23' sugli sviluppi viene deviata un conclusione di testa verso la porta di Skriniar, nuovo tiro dalla bandierina 23' angolo concesso da Audero su cross velenoso di Candreva quasi dal fondo, palla smanacciata quasi sulla traversa 21' buon recupero palla sulla trequarti per Nainggolan che si ostacola un pò con Perisic quindi tentativo di verticalizzazione per il compagno che non si sviluppa 20' meglio l'Inter in questa prima parte della ripresa con un paio di ghiotte occasioni, leggera sflessione dei blucerchiati ma gara in bilico 18' cross lungo di Candreva ma a centro area Audero fa da padrone e blocca la sfera 17' scambio a centrocampo con lungo lancio a destra per lo scatto di Defrel ben arginato da Asamoah, palla che sfila sul fondo 15' in campo Perisic per Politano 14' fuori Linetty per Jankto e Barreto al posto di Praet 13' fermato in offside Candreva 13' pronto un doppio cambio per Giampaolo 11' bel cross teso sul primo palo di Candreva, di testa in tuffo ci arriva Icardi in anticipo su Andersen, palla fuori per un soffio! 8' nuovo tentativo dalla bandierina per Politano: sugli sviluppi prova a metterla dentro Brozovic e tentativo nuovamente ribattutto in angolo 8' scambio in area Quagliarella - Linetty che scivola al momento di arrivare sul passaggio di ritorno, si distende l'Inter 7' Linetty al limite per Defrel, sporca la traiettoria Brozovic e palla che torna in possesso dei nerazzurri 6' nulla di fatto dalla bandierina e padroni di casa che impostano bassi 5' bella conclusione con il mancino da posizione defilata per Candreva, spostato a destra e palla che colpisce la parte interna del palo! la difesa si rifugia in angolo 3' verticalizzazione su Icardi ben arginato da Tonelli che lo costringe ad allargarsi. Corner conquistato 2' da dimenticare il cross dal fondo di Candreva, rimessa dal fondo per Audero 1' dall'altra parte ottima diagonale difensiva di Asamoah su Defrel 1' palla persa a centrocampo dai nerazzurri che provano in pressing a recuperar palla, falloso l'intervento di Nainggolan squadre in campo, inizia il secondo tempo. Nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO 47' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Meglio Samp nella prima parte poi Inter pericolosa fino al gol, successivamente annullato. A risentirci fra qualche istante per seguire la ripresa assieme 47' apertura di Politano al limite per il destro di Brozovic ma conclusione da dimenticare, troppo larga 45' 2 minuti di recupero 45' annullato il gol di NAINGOOLAN si resta sullo 0-0! Segnalata una posizione di offside all'inizio dell'azione ovvero alla punizione da dove è scaturita l'azione vincente 44' attenzione VAR, c'è un controllo in corso sull'azione che ha portato al gol 43' NAINGGOLANN!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! cross dalla sinistra per il giocatore che dopo un primo controllo non riuscito e respinto di testa conclude di prima intenzione dal limite con rasoterra che si infila alla destra di Audero 42' contrasto tra Ekdal e Vecino, uno scontro un pò duro ma nessun problema per i due giocatori con l'Inter che beneficia di una punizione sulla trequarti d'attacco 42' graziato dal cartellino Vecino entrato in ritardo a centrocampo su Linetty 40' tentativo di fraseggio con Brozovic, Iacardi e Nainggolan protagonisti: nell'invito in area per quest'ultimo il giocatore arriva un pizzico in ritardo e si scontra con un avversario. Nessun problema solo una leggera botta per lui 38' ripartenza con Quagliarella che serve centralmente sulla trequarti Defrel il quale difetta nel controllo palla e favorisce la copertura del marcatore 37' sembra un momento favorevole per i nerazzurri che hanno collezionati diversi tiri dalla bandierina 37' sugli sviluppi cross dal fondo di Politano, sponda sul secondo palo verso il primo per D'Ambrosio con Vecino che non riesce a impattare bene di testa, palla a lato 36' scambio in area Icardi - Candreva e nuovo cross deviato dalla difesa in out 35' apertura di Brozovic molto precisa per Candreva che riesce a ottenere un corner: Praet di testa allontana 33' lampo di Vecino con colpo di testa sotto porta su cross di Politano, palla di poco alta sopra la traversa! 30' prova ad alzare la linea difensiva Spalletti ma la circolazione palla appare piuttosto farraginosa in questa prima mezz'ora 27' lancio lungo per Ramirez ma il giocatore in area non riesce ad agganciare il pallone 26' fallo laterale di Murru a cercare l'inserimento in area di Defrel, copre l'uscita del pallone la difesa nerazzurra 24' ottimo avvio di Quagliarella che prova in area a dialogare con Ramirez ma la sua sponda non viene sfruttata con palla alzata dal compagno sopra la traversa 24' cross morbido di Asamoah in area con Vecino di supporto a Icardi, Audero li anticipa in uscita 22' si lotta molto a centrocampo, maggior possesso Samp. Break di Politano che supera in velocità Linetty, fallo commesso dal centrocampista 20' ammonizione anche per Miranda che ha toccato Defrel con il braccio un pò troppo largo 19' sulla battuta Audero smanaccia il pallone quindi nuova chance dalla bandierina ma la squadra riparte dalle retrovie 18' cross teso di Candreva che viene un pò svirgolato da Tonelli, in anticipo su Icardi, palla in angolo 17' Nainggolan servito da Politano prova un diagonale dai 25 metri ma il suo rasoterra non è sufficientemente potente, blocca a terra Audero 15' conclusione centrale e rasoterra di Quagliarella dal limite, poco più che un passaggio per il portiere 14' Murru passa a Politano e dal fondo la mette forte e rasoterra, attento Miranda ad allontanare 13' lungo lancio in profondità per Quagliarella che in area trova lo spazio per colpire ma la conclusione è centrale e viene bloccata da Handanovic 12' nulla di fatto con Samp che resta molto aggressiva. Buona la tenuta atletica dei doriani che potrebbe mettere in difficoltà l'avversario 11' scambio a sinistra tra Bereszynski e Ramirez, cross in area per Defrel e conclusione a colpo sicuro murato in scivolata da D'Ambrosio, sulla respinta ci prova Linetty, altra deviazione per un nuovo tiro dalla bandierina 9' preziosa copertura di Ramirez su Politano, ultimo tocco per il nerazzurro per il fallo laterale 8' chiusura di Bereszynski su Candreva che può ottenere un angolo dalla sinistra: Brozovic scambia con Vecino, palla dentro che non arriva sul pallone 7' cross quasi dal fondo per Candreva un pò troppo sul primo palo, comoda la presa per Audero 6' brutto intervento a centrocampo di Linetty su Vecino, giallo giusto 4' l'attaccante blucerchiato prova un'apertura a destra per Defrel un pò troppo lunga e palla che termina sul fondo. Dall'altra parte Tonelli falloso su Icardi ma Brozovic sbaglia un'apertura su D'Ambrosio forse condizionato dal pressing alto avversario 3' buona chiusura a centrocampo da Brozovic in scivolata dopo un bello scambio sulla trequarti con Quagliarella a porta palla 2' dall'altra parte murata un tentativo di conclusione da fuori di Candreva 1' pochi secondi e Samp pericolosa con una rovesciata sul primo palo di Quagliarella che ha ricevuto un cross dalla destra ma la conclusione debole che non spaventa Handanovic partiti! calcio d'inizio battuto dalla Sampdoria Ci siamo! Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto per la sfida. Un cordiale saluti agli amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Sampdoria - Inter. Sono disponibili le formazioni ufficiali, webcronaca dalle ore 20:30.

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine ligure che, dopo l’iniziale sconfitta contro l’Udinese, ha raccolto due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre giornate di campionato. La squadra di Giampaolo viene dal pari casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupa la quarta posizione con 7 punti. Discorso diverso per i nerazzurri che in questi quattro turni hanno raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte contro Parma e Sassuolo. La squadra di Spalletti ha solo quattro punti in classifica ma è reduce dall’incredibile vittoria in Champions League, in rimonta, contro il Tottenham.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Audero in porta, pacchetto arretrato composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Andersen e Tonelli. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Barreto ed uno tra Praet e Linetty mezze ali. In attacco Ramirez dovrebbe agire a supporto della coppia formata da Defrel e Quagliarella.

QUI INTER – Spalletti dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Handanovic in porta, reparto arretrato composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce mentre al centro De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic e Gagliardini in cabina di regia mentre davanti Perisic, Nainggolan e Politano dovrebbero agire a supporto dell’unica punta Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Sampdoria – Inter, quarto anticipo della quinta giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà visibile in streaming su pc, tablet, smartphone, PS4 e XboxOne.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: Luigi Ferraris