Sampdoria-Milan 1-2, il tabellino: reti di Kessie e Castillejo

Il tabellino di Sampdoria-Milan 1-2 il risultato finale: reti di Kessie e Castillejo per la squadra rossonera che resta saldamente in testa alla classifica.

GENOVA – Nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Milan espugna il Ferraris battendo la Sampdoria 2-1. Un gol per tempo per la formazione rossonera che sblocca la situazione nel finale di prima frazione con il rigore di Kessie e chiude i conti con il guizzo di Castillejo. Per la squadra di Ranieri a segno Ekdal. Ottavo successo in questo campionato per il Milan che consolida la prima posizione in classifica con 26 punti (+5 sull’Inter) mentre la formazione ligure resta in dodicesima posizione, al pari del Benevento, con 11 punti.

Sampdoria-Milan 1-2: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (19′ Colley), Ferrari, Tonelli, Augello (82′ Leris); Candreva, Thorsby, Adrien Silva (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gabbiadini (57′ La Gumina); Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Regini, Yoshida, Colley, Ramirez, Leris, Ekdal, Damsgaard, Verre, La Gumina. Allenatore: Ranieri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (76′ Castillejo), Brahim Diaz (46′ Hauge), Calhanoglu (91′ Krunic); Rebic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Kalulu, Duarte, Dalot, Conti, Castillejo, Krunic, Hauge, Mionic, Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli

RETI: 45′ Rig. Kessie (M), 77′ Castillejo (M), 82′ Ekdal (S)

AMMONIZIONI: Kessie (M), Adrien Silva, Jankto (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Luigi Ferraris