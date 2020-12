Sampdoria – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Milan del 6 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20:45

GENOVA – Domenica 6 dicembre, alle ore 20:45 si giocherà Sampdoria – Milan, match valevole per la decima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che non stanno affrontando un momento particolarmente buono come risultati. La vittoria manca dal 24 ottobre, quando sorpresero tutti sconfiggendo l’Atalanta a Bergamo per 1-3. Nella giornata scorsa hanno pareggiato 2-2 lontano dalle mura amiche contro il Torino, pochi giorni prima sono stati eliminati dalla Coppa Italia dal Genoa perdendo per 1-3 nel “derby della lanterna”. Ad ogni modo, su nove incontri di campionato fin qui disputati hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, per un totale di undici punti che valgono l’attuale undicesimo posto in classifica insieme al Cagliari. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dalla vittoria casalinga in rimonta in Europa League contro gli scozzesi del Celtic per 4-2. Anche nel precedente turno di campionato avevano vinto a San Siro, avendo battuto la Fiorentina per 2-0. I rossoneri stanno avendo un ottimo rendimento, dato che su nove partite disputate in Serie A ne hanno vinte sette e pareggiate due, guadagnandosi così la testa della classifica con ventitré punti. La partita verrà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 6 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – In occasione della partita contro il Milan la squadra genovese non indosserà la consueta maglia blucerchiata, ma una bianca e blu che omaggia l’Andrea Doria, società che fondendosi con Sampierdarense diede vita alla Sampdoria negli anni Quaranta. Passando alla partita ci sono alcuni giocatori in ballottaggio nella formazione ligure. In difesa al fianco di Yoshida dubbio tra Ferrari e Tonelli, con il secondo favorito. A centrocampo si rivede in panchina Colley, come esterno sinistro Jankto dovrebbe essere preferito a Askildsen. Per l’attacco è in vantaggio Gabbiadini su Ramirez come partner di Quaglierella. Ranieri dovrebbe perciò schierare un 4-4-1-1 con Audero tra i pali, Yoshida e Tonelli difensori centrali e Bereszynski e Augello terzini, a centrocampo Thorsby e Ekdal con esterni Candreva e Jankto, in attacco Gabbiadini in appoggio alla punta Quagliarella.

QUI MILAN – Nella vittoria contro il Celtic la brutta notizia è stata l’infortunio di Kjaer, per il quale si dovranno fare ulteriori controlli per verificarne l’entità e ipotizzare tempi di recupero. Ibrahimovic scalpita per rientrare, ma società e allenatore predicano prudenza e si dovrebbe posticipare il suo ritorno. Pure Leao probabilmente non sarà disponibile, al suo posto dovrebbe agire da trequartista Diaz con Rebic come punta. Bennacer è rientrato in gruppo giocando mezz’ora in Europa League, potrebbe partire come titolare al fianco di Kessie. Pioli dovrebbe quindi optare per un 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, in difesa Gabbia e Romagnoli centrali con Calabria e Hernandez terzini, Bennacer e Kessie a centrocampo, Saelemaekers e Calhanoglu ali, Diaz sulla trequarti dietro l’unica punta Rebic.

Le probabili formazioni delle due squadre

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli.

STADIO: Marassi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Crotone – Napoli del 6 dicembre 2020, valido per la decima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.