Milan – Celtic: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Celtic del 3 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di Europa League

MILANO – Giovedì 3 dicembre alle ore 18.55 andrà in scena Milan – Celtic, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League 2020/2021. Da una parte c’è la formazione rossonera che, in campionato, viaggia a vele spiegate come dimostrato dall’ultimo successo contro la Fiorentina e la prima posizione in classifica con 23 punti, +5 su Inter e Sassuolo. Nel raggruppamento la squadra di Pioli viene dal pari esterno di Lille ed in classifica occupa il secondo posto con 7 punti. Dall’altra parte ci sono gli scozzesi che sono ampiamente fuori dai giochi per il discorso qualificazione vista l’ultima posizione in classifica con un solo punto. La squadra di Lennon viene da una sconfitta casalinga in coppa Nazionale e non vince da quasi un mese.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MILAN-CELTIC IN DIRETTA Giovedì 3 dicembre alle ore 17.55 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – I rossoneri dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Dalot e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Tonali e Kessie in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge alle spalle di Rebic.

QUI CELTIC – La squadra di Lennon dovrebbe scendere in campo con uno speculare 4-2-3-1 con Barkas in porta, pacchetto difensivo composto da Elhamed e Laxalt sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Jullien e Ajer. A centrocampo McGregor e Brown in cabina di regia mentre davanti spazio a Christie, Ntcham e Elyounoussi alle spalle di Edouard.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Celtic, valevole per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La diretta streaming di Milan contro Celtic sarà disponibile per gli abbonati Sky, su Sky Go: basterà scaricare l’app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In alternativa c’è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

Le probabili formazioni di Milan – Celtic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. Allenatore: Lennon

STADIO: San Siro