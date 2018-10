Serie A – La Sampdoria ribalta la SPAL: 2-1 al Ferraris

GENOVA – Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A la Sampdoria batte la SPAL 2-1. Successo in rimonta per la compagine ligure visto che sono proprio gli estensi a passare in vantaggio con Paloschi ma la squadra di Giampaolo ribalta tutto con Linetty e Defrel. Con questo successo la formazione blu-cerchiata sale a quota 11 in classifica mentre gli emiliani incassano la terza sconfitta consecutiva restando a quota 9.

FINE PARTITA

95' Triplice fischio!! tutti sotto la doccia, finisce 2-1

93' La Samp completamente raccolta dietro la linea della palla. La SPAL sta tirando fuori le ultime energie alla ricerca del pareggio

90' 5 minuti di recupero

90' Ammonito anche Patagna

89' Sta spingendo forte la SPAL che da circa 5 minuti staziona costantemente nella metà campo blucerchiata

86' Felipe prova di testa dagli svilluppi di un calcio d'angolo. La girata termina alta

83' Sostituzione SPAL ESCE: Paloschi ENTRA: Antenucci

83' Sostituzione Sampdoria ESCE: Linetty ENTRA: Jankto

81' Petagna stoppa di petto e tira al volo. Palla debole, Audero più distendersi e bloccare la palla

78' Occasione per Caprari che prova il tiro rasoterra. Reattivo ancora Gomis

77' Sostituzione Sampdoria ESCE: Quagliarella ENTRA: Kownacki

75' La partita vive di lampi, per lo più provenienti dalla Samp

72' Sostituzione SPAL ESCE: Valoti ENTRA: Fares

70' Anche Praet entra nella lista dei cattivi: giallo per lui

67' Super percussione di Petagna che prova il tiro piazzato incrociando con il sinistro. Super Audero che si distende arrivando sulla palla con la mano sinistra.

65' Sostituzione Sampdoria ESCE: Defrel ENTRA: Caprari

65' Sostituzione SPAL ESCE: Everton Luiz ENTRA: Missiroli

64' Continua la sfida Quaglierella-Gomis. Blocca ancora il tiro il portiere della SPAL

60' IL GOL: Grande palla di Qauglierella che, dopo la respinta di Gomis su un suo tiro, vede Defrel meglio piazzato. Il capitano della Samp passa la palla all'ex Roma che sigla il 2-1

60' DEFREEEEEEEEEL !!! 2-1

59' I ritmi si sono alzati molto, la Samp continua il suo possesso palla molto rapido , ma inconcludente

56' non è rigore. Si prosegue

55' Spinge tanto la Samp che si lamenta per un tocco di mano in area. Silent Check in corso

53' Ancora Quagliarella, palla larghissima

51' Tiro forte da posizione defilatissima di Quagliarella. Blocca ancora Gomis

49' Entra nella lista degli ammoniti anche Murru

47' subito Quaglierella al tiro. Facile parata per Gomis

45' si ricomincia

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48 ' Duplice fischio. 1-1

45' 3' minuti di recupero

41' Giallo anche per Ekdal

40' Bruttissimo, e senza senso, intervento di Everton Luiz che viene punito con il giallo

37' La prima ammonizione della gara è per Felipe che ha steso Praet

36' Buona conclusione di Qulagliarella, bravo Cionek a chiudere

35' Discesa dalla destra di Praet, chiude bene il cross Djourou

33' Ancora un conclusione al volo. Questa volta è Praet che ci prova , la palla termina alta non di molto

31' Passata la mezz'ora, la gara si è accesa e ora le squadre si sfidano più a viso aperto

27' Conclusione di Lazzari che viene murata da tre giocatori della Samp

25' IL GOL: Cross di Defrel per la testa di Quagliarella che appoggia per Linetty che arriva alla conclusione al volo. Palla nell'angolino alle spalle di Gomis

25' PAREGGIO SAMPDORIAAAA!! LINETTY! 1-1 CHE GOL

24' Dopo 2 minuti di silent check il gol viene convalidato

21' IL GOL: Audero respinge male una conclusione di Lazzari dai 25mt. Paloschi come un falco arriva prima di tutti sulla ribattuta e segna lo 0-1

21' VANTAGGIO SPAAAAAAAAAL!!!!! PALOSCHI!!! 1-0

19' La Samp sta spingendo molto sulla parte destra. In questa prima parte del match sono arrivate da li le azioni più importanti

16' Primo squillo della SPAL, buona discesa di Lazzari. Il cross dell'esterno è per Valoti che impatta molto bene. Palla, deviata da Tonelli ,che sfiora di poco il palo alla sinistra di Audero

15' 0-0 tra le due squadre, ma i padroni di casa nettamente meglio rispetto agli ospiti

14' Ancora Samp in avanti: Baretto prova al volo. Esce fuori una brutta conclusione con la palla che rimbalza a terra teminando debole tra le braccia di Gomis

12' La Samp ha trovato il gol del vantaggio, ma sia Quagliarella che Defrel erano in fuorigico. Si resta sullo 0-0

9' La SPAL deve ancora uscire palla al piede dalla propria metà campo

6' Primi minuti che hanno visto la Samp fare il gioco nella metà campo della SPAL. La squadra di Ferrare, per il momento, pensa a difendersi

3' Prima palla gol per la Samp. Buona discesa sulla destra di Defrel, l'ex Roma mette in mezzo per Barretto che con il piatto prova la conclusione verso la porta. Bravo Gomis a scendere velocemente respingendo la palla

2' Doria in tenuta classica con maglia blucerchiata e pantaloncini bianchi. SPAL in completo arancio con banda obliqua bianco-azzura

0' Pairetto fischia(con un po' di ritardo). Comincia Sampdoria - SPAL

INIZIO PRIMO TEMPO

20.28 Le due compagini stanno scendendo in campo

20.25 Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi

20.20 Mancano 10 minuti all'inizio del match , ultime raccomandazioni degli allenatori. Tra poco si parte

TABELLINO LIVE



SAMPDORIA(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty(38' s.t. Jankto), Ekdal, Barreto; Praet; Defrel(20' s.t. Caprari), Quagliarella(32' s.t. Kownacki). A DISP: Rafael, Belec, Vieira, Sala, Ramirez, Colley,Tavares, Ferrari, RolandoALL. Giampaolo

SPAL(3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Everton Luiz( 20' s.t. Missiroli), Schiattarella, Valoti( 27' Fares), Costa; Paloschi(38' s.t. Antenucci), Petagna. A DISP: Thiam, Milinkovic, Simic,Floccari, Moncini, Bonifazi, Valdifiori, Vicari, Dickmann, ALL. Semplici

RETI: 21' p.t Paloschi (SP), 25' p.t. Linetty (SA), 15' s.t. Defrel (SA)

AMMONIZIONI: 37' p.t. Felipe (SP), 40' p.t Everton Luiz(SP), 41' p.t. Ekdal (SA), 4' s.t Murru (SA), 25' s.t. Praet (SA), 45' s.t. Petagna (SP)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3' nel primo tempo

ARBITRO: Pairetto di Torino

STADIO: Luigi Ferraris, Genova

