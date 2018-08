Le probabili formazioni di Sampdoria-Viterbese, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019.

GENOVA – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Sampdoria-Viterbese, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte ci sono i liguri che entrano in questa fase nel torneo mentre dall’altra parte c’è la compagine laziale che, nel turno precedente, ha schiantato l’Ascoli. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nella Sampdoria Caprari a supporto di Kownacki e Defrel mentre la Viterbese risponde con Ngissah a supporto di Vandeputte e Zerbin.

Coppa Italia, Sampdoria-Viterbese: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Barreto, Jankto; Caprari; Kownacki, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

VITERBESE (4-3-1-2): Forte; De Giorgi, De Vito, Atanasov, Rinaldi; Palermo, Damiani, Cendiarelli; Ngissah; Vandeputte, Zerbin. Allenatore: Lopez.

Fonte foto: Twitter Sampdoria