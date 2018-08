Le probabili formazioni di Parma-Pisa, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 20.30.

PARMA – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Parma-Pisa, sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la compagine ducale che fa il suo esordio nella competizione mentre dall’altra ci sono i toscani che, la settimana scorsa, hanno eliminato la Cremonese ai calci di rigore. Per quanto riguarda il capitolo delle probabili formazioni 4-3-3 per il Parma con Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio a comporre il tridente d’attacco mentre il Pisa risponde col 3-5-2 con Moscardelli e Masucci a comporre il reparto offensivo.

Coppa Italia, Parma-Pisa: le probabili formazioni del match

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Barillà Stulac, Scavone; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

PISA (3-5-2): Campani; Birindelli, De Vitis, Meroni; Lisi, Di Quinzio, Gucher, Izzillo, Zammarini; Moscardelli, Masucci. Allenatore: D’Angelo

Fonte foto: Twitter Parma