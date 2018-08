Pronostici del 13 agosto 2018: calcio estero in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai campionati norvegese, svedese, danese, rumeno e portoghese

I pronostici di lunedì 13 agosto riguardano i massimi campionati norvegese, rumeno, svedese, danese e portoghese. Complessivamente sono state scelte sei gare, che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Haugesund-Valerenga over 2,5 (ore 19)

Gara valida per la diciottesima giornata del massimo campionato norvegese. L’Haugesund proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Tromso e in classifica è terzo con 31 punti. Tredici lunghezze in meno per il Valerenga, nono e reduce dal pari casalingo con il Sandefjord.

Dinamo Bucuresti-Vitorul 1 (ore 20)

Gara valida per la quarta giornata del massimo campionato rumeno. La Dinamo Bucuresti proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Gaz Metan e in classifica ha 4 punti. Stesse lunghezze per l’FC Vitorul, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Voluntari.

Esbjerg-Sonderjiske goal (ore 19)

Match valido per la quinta giornata del massimo campionato danese. L’Esbjerg proviene dal pareggio casalingo con il Randers e in classifica ha soltanto 2 punti. Due lunghezze in più per il Sonderjiske, che però nel turno precedente ha perso in trasferta sul campo dell’Aarhus.

Norrkoping-Hammarby goal (ore 19)

Tra le gare in programma per la diciassettesima giornata del massimo campionato svedese c’è Norkopping-Hammarby. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Sundsvall e in classifica è terzo con 31 punti. Cinque lunghezze in più per l’Hammarby, primo a pari merito con l’ AIK Stockolm e reduce dalla vittoria casalinga contro il Trelleborgs.

Trelleborgs-Sundsvall over 2,5 (ore 19)

Incontro valevole per la terza giornata del massimo campionato svedese. Il Trelleborg proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Hammarby e in classifica è penultimo con 12 punti. Undici lunghezze in più per il Sundsvall, reduce dal pareggio casalingo contro il Norrkopping.

Portimonense-Boavista over 2,5 (ore 21.15)

Posticipo della prima giornata del massimo campionato portoghese. Di fronte due squadre che mirano a confermare la buona stagione scorsa.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 13 agosto 2018

Haugesund-Valerenga over 2,5 (1,60)

Dinamo Bucuresti-Vitorul 1 (2,10)

Esbjerg-Sonderjiske goal (1,65)

Norrkopping-Hammarby goal (1,50)

Trelleborgs-Sundsvall over 2,5 (1,85)

Portimonense-Boavista over 2,5 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 346 euro