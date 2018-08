Le probabili formazioni di Sassuolo-Ternana, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019.

REGGIO EMILIA – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Sassuolo-Ternana, match valido per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte ci sono gli emiliani che fanno il loro esordio nella competizione mentre dall’altra parte ci sono gli umbri che, una settimana fa, hanno vinto in casa del Carpi. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni 4-3-3 per il Sassuolo con Berardi, Boateng e Di Francesco a comporre il tridente offensivo mentre la Ternana risponde con un modulo speculare ed il tridente d’attacco composto da Defendi, Vantaggiato e Frediani.

Coppa Italia, Sassuolo-Ternana: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 23 Magnani, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 12 Sensi, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 Berardi, 27 Boateng, 34 Di Francesco. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: 79 Pegolo, 98 Adjapong, 17 Sernicola, 7 Missiroli, 9 Djuricic, 8 Cassata, 68 Bourabia, 10 Matri, 30 Babacar, 19 Odgard, 20 Boga, 99 Brignola.

TERNANA (4-3-3): 1 Iannarilli; 13 Fazio, 26 Diakité, 19 Bergamelli, 6 Lopez; 23 Altobelli, 5 Vives, 21 Rivas; 25 Defendi, 10 Vantaggiato, 11 Frediani. Allenatore: De Canio. A disposizione: 22 Gagno, 12 Vitali, 16 Mazzarani, 3 Favalli, 24 Giraudo, 28 Furlan, 7 Repossi, 14 Nesta.