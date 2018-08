Formazione ChievoVerona, quali giocatori comprare al fantacalcio

Chi parte titolare? Tra le certezze Giaccherini, tra le sorprese Kiyine e soprattutto Stepinski che potrebbe diventare il prossimo titolare e andare in doppia cifra

VERONA – Il ChievoVerona riparte con Lorenzo D’Anna che potrà così lavorare da inizio stagione con il gruppo. Andiamo ad analizzare l’attuale rosa cercando di capire quali giocatori potrebbero essere più forti per il fantacalcio. Djordjevic e Stepinski sono indicati come rigoristi anche se quest’ultimo dovrebbe prevalere avendo più chance di partire titolare. Tra le novità segnaliamo Kiyine, una delle possibili rivelazioni con ottime possibilità di essere uno degli 11 dello scacchiere gialloblu.

Probabile formazione

Il modulo dovrebbe restare il 4-3-2-1 con Sorrentino tra i pali e difesa uguale a quella della scorsa stagione. Conferma dunque per Jaroszynski esterno con Cacciatore così come Bani a far coppia con Tomovic. A centrocampo spazio a Kiyine che ha fatto vedere buone cose a Salerno con Hetemaj e Radovanovic mentre in avanti Birsa confermato trequartista con Giacchierini dietro Stepinski che potrà avere il suo spazio vista la partenza di Inglese.

Giaccherini Top player, fiducia a Bani e Birsa?

Pensiamo al ChievoVerona non possiamo non pensare a Giaccherini che lo scorso hanno fu decisivo con il suo arrivo a gennaio. Da 6-7 gol assicurati visto anche il precedente andamento. Il faro di questa squadra assieme a Birsa? Non possiamo esserne ad oggi certi ma le qualità non si discutono anche se il giocatore non ha mantenuto le aspettative la scorsa stagione. Potrebbe dunque rappresentante un’incognita non essendo più relegato al ruolo di rigorista. Come lui anche Bani altro giocatore a valutare bene. Il difensore deve disciplinarsi maggiormente per limitare i cartellini e nello stesso tempo sfruttare i suoi centimetri per essere decisivo sulle palle inattive.

Sorrentino da evitare? Che chance per Stepinski

Il portiere tra i più amati del fantacalcio rischia di diventare un giocatore da malus alti vista la difesa sempre meno solida. Da prendere come possibile alternativa, non come titolare per la propria squadra. Su Stepinski bollino verde perchè può ottenere quel ruolo da titolare che ha dimostrato potersi meritare e in tal caso per lui non è lontana la doppia cifra.