Coppa Italia, Chievo-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Chievo-Pescara, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio alle 18.

VERONA – Tra poco scenderanno in campo Chievo e Pescara nel match valido per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Chievo spazio a Giaccherini, Stepinski e Birsa nel tridente mentre nel Pescara spazio a Antonucci, Cocco e Mancuso a formare il reparto offensivo.

A.C. ChievoVerona (4-3-3): Seculin, Cacciatore, Rossettini, Tomovic, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. A disposizione: Sorrentino, Semper, Tanasijevic, Bani, Valjent, Garritano, Leris, Kiyine, Pucciarelli, Meggiorini, Djordjevic, Pellissier. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Pescara Calcio (4-3-3): Fiorillo, Gravillon, Palazzi, Perrotta, Memushaj, Balzano, Antonucci, Elizalde, Brugman, Cocco, Mancuso. A disposizione: Kastrati, Galante, Scognamiglio, Monachello, Machin, Bunino, Fornasier, Ventola, Proietti, Crecco, Melegoni, Kanoute. Allenatore: Fulvio Fiorin.