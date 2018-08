Le formazioni ufficiali di Spezia-Spal, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia, fischio d’inizio alle ore 18.30

LA SPEZIA – Tra poco scenderanno in campo Spezia e Spal, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nello Spezia spazio a Okereke e Gyasi a comporre il tandem offensivo mentre nella Spal spazio a Petagna ed Antenucci a formare il reparto d’attacco.

Coppa Italia, Spezia-Spal: le formazioni ufficiali del match

SPEZIA (3-5-2): Lamanna, De Col, Terzi, Giani, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Pierini, Okereke, Gyasi. A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Morachioli, Crimi, Gudjohnsen, De Francesco, Bastoni, Vignali, Maggiore, Figoli, Erlic. Allenatore: Marino

SPAL (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Everton, Schiattarella, Vitale, Fares, Petagna, Antenucci. A disposizione Poluzzi, Thiam, Esposito, Moncini, Vaisanen, Cremonesi, Dickmann, Costa, Paloschi, Viviani, Salvi, Coulange. Allenatore: Semplici