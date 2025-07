Fenerbache-Lazio 1-0: diretta live e risultato finale

Diretta di Fenerbache-Lazio di Mercoledì 30 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

ISTANBUL – La S.S. Lazio prosegue il proprio percorso di preparazione estiva con un’amichevole internazionale di prestigio. Oggi, mercoledì 30 luglio alle ore 19:30, i biancocelesti affronteranno il Fenerbahçe presso l’Ülker Stadyumu di Istanbul, in una sfida che vedrà opposti due grandi tecnici: Maurizio Sarri e José Mourinho.

Dopo le prime due vittorie contro la formazione Primavera e contro l’Avellino, la Lazio approda in Turchia per la seconda fase della sua preparazione, con l’obiettivo di affinare condizione fisica e meccanismi di gioco. Il match, trasmesso in diretta su DAZN, offrirà importanti indicazioni per lo staff tecnico in vista dell’esordio stagionale.

“Sarà un test impegnativo contro una squadra di livello europeo,” ha dichiarato il tecnico Sarri. “Vogliamo valutare la risposta del gruppo in una cornice di grande intensità agonistica.”

La tournée proseguirà il 2 agosto con un’altra amichevole contro il Galatasaray, sempre in Turchia, a conferma dell’importanza strategica di questi test internazionali.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FENERBACHE-LAZIO]

FENERBAHCE (TUR): Egribayat I., Muldur M. (dal 39' st Mercan L.), Akcicek Y. (dal 27' st Soyuncu C.), Oosterwolde J., Brown A. (dal 38' st Djiku A.), Fred, Elmaz B. (dal 12' st Amrabat S.), Kahveci I. C. (dal 28' st Under C.), Szymanski S., Aydin O. (dal 12' st Demir Y. E.), Duran J. (dal 12' st En Nesyri Y.). A disposizione: Amrabat S., Cetin T., Demir Y. E., Diego Carlos, Djiku A., En Nesyri Y., Livakovic D., Mercan L., Mimovic O., Soyuncu C., Tosun C., Under C. Allenatore: Mourinho J..



LAZIO (ITA): Provedel I. (dal 16' st Mandas C.), Lazzari M. (dal 1' st Marusic A.), Gila M. (dal 22' st Hysaj E.), Provstgaard O. (dal 1' st Vecino M.), Tavares N. (dal 22' st Pellegrini Lu.), Guendouzi M. (dal 21' st Belahyane R.), Rovella N. (dal 1' st Cataldi D.), Dele-Bashiru F. (dal 1' st Romagnoli A.), Cancellieri M. (dal 16' st Pedro), Zaccagni M. (dal 17' st Noslin T.), Castellanos T. (dal 16' st Dia B.). A disposizione: Basic T., Belahyane R., Cataldi D., Dia B., Furlanetto A., Hysaj E., Mandas C., Marusic A., Noslin T., Pedro, Pellegrini Lu., Pinelli P., Romagnoli A., Ruggeri F., Vecino M. Allenatore: Sarri M..



Reti: al 15' st Kahveci I. C. (Fenerbahce (Tur)) .



Ammonizioni: al 45' pt Zaccagni M. (Lazio (Ita)).

I convocati della Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FENERBACHE- Mourinho dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Egribayat in porta e con una difesa a tre formata da Akcicek, Soyuncu e Diego Carlos. A centrocampo Aydin, Amrabat, Fred e Kostic. Tra le linee Under, di supporto alla coppia di attacco composta da Duran e Es.Nesry.

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con provedel tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Gila e Postvgaarrd e sulle fasce da Marusic e Tavares. In mezzo al campo Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. Tridente offensivo composto da Noslin, Castellanos e Pedro.

Probabile formazione di Fenerbache-Lazio

FENERBACHE (3-4-1-2): Egribayat; Akcicek, Soyuncu, Diego Carlos; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Under; Duran, En-Nesyri. Allenatore Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. Allenatore: Sarri

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta: