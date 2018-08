Le probabili formazioni di Bologna-Padova, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 21.

BOLOGNA – Questa sera alle ore 21 andrà in scene Bologna-Padova, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte ci sono gli emiliani che fanno il loro esordio nella competizione mentre dall’altra ci sono i veneti che, nel turno precedente, hanno battuto il Monza. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nel Bologna spazio a Palacio e Falcinelli a comporre il tandem offensivo mentre nel Padova Bonazzoli e Capello in attacco.

Coppa Italia, Bologna-Padova: le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Mbaye, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijk; Palacio, Falcinelli. A disposizione: Da Costa, Calabresi, Paz, Krejci, Svanberg, Nagy, Orsolini, Santander, Destro, Avenatti. Allenatore: F.Inzaghi

PADOVA (3-5-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Ceccaroni; Madonna, Mazzocco, Della Rocca, Pulzettti, Contessa; Bonazzoli, Capello. A disposizione: Perisan, Favaro, Salviato, Cappelletti, Trevisan, Zambataro, Belingheri, Broh, Minesso, Cisco, Guidone, Marcandella. Allenatore: Bisoli

