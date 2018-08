Le probabili formazioni di Torino-Cosenza, incontro valido per il terzo turno di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 20.45.

TORINO – Questa sera alle ore 20.45 si giocherà Torino-Cosenza, match valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Da una parte c’è la compagine Granata che entra in corsa questa sera mentre dall’altra parte ci sono i calabresi che, nel turno precedente, hanno vinto 2-1 in casa del Trapani. Per quanto concerne il capitolo delle probabili formazioni entrambe dovrebbero scendere in campo col 3-5-2: nel Torino spazio a Iago e Belotti in avanti mentre per quanto riguarda gli ospiti spazio a Perez e Di Piazza a comporre il tandem offensivo.

Coppa Italia, Torino-Cosenza: le probabili formazioni del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Baselli, Rincon, Metè, Berenguer; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Ferigra, Moretti, Lukic, Parigini, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Mazzarri



COSENZA (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Pascali; Corsi, Bearzotti, Palmiero, Varone, D’Orazio; Di Piazza, Perez. A disposizione: Cerofolini, Pellegrino, Tiritiello, Anastasio, Bruccini, Schetino, Azzinnari, Tutino, Baez. Allenatore: Braglia

Fonte foto: Twitter Cosenza