Sancataldese-Reggina 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

SAN CATALDO – Domenica 4 maggio 2025 allo stadio Valentino Mazzola andrà in scena Sancataldese-Reggina, gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione verdeamaranto reduce dal pari senza reti di Acireale dopo la vittoria strappata ai danni del Città Sant’Agata (2-1) e dall’unico ko rimediato sul campo dell’Igea Virtus (2-0). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono da una lunga striscia di dieci vittorie consecutive.

I verdeamaranto, che davanti al proprio pubblico hanno incassato appena una sconfitta raccogliendo ben 26 dei 35 punti sin qui conquistati, puntano al quinto successo casalingo consecutivo per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche vantano il miglior rendimento del campionato (38) e sono ancora imbattuti da metà ottobre (1-0 a Siracusa), vanno a caccia della nona vittoria esterna di fila per sperare ancora nel ritorno tra i professionisti in caso di mancato successo della capolista Siracusa sul campo dell’Igea Virtus. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Aloise della sezione di Voghera coadiuvato dagli assistenti Marco Tonti di Brescia e Andrea Giulio di Adragna Milano.

Le formazioni ufficiali di Sancataldese-Reggina

SANCATALDESE (3-4-1-2): Dolenti; Tutino, Cappello, Paladini; Chironi, Pedalino, Germano, Kouame, Montaperto, Catania, Gueye. A disposizione: La Cagnina, Pisciotta, Calabrese, Blaze, Tedesco, Sottile, Viscuso, Zouine, Bonilla. Allenatore: Pidatella

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Girasole, Ndoye; Barillà, Laaribi, Porcino; Grillo, Barranco, Ragusa. A disposizione: Lazar, Cham, Urso, Dall’Oglio, Forciniti, Curiale, Ingegenri, De Felice, Renelus. Allenatore: Trocini

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Porcino, Ndoye, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Sancataldese-Reggina

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti; Pisciotta, Blaze, Pedalino; Paladini, Chironi, Tedesco, Kouame, Gueye; Bonilla, Montaperto. Allenatore: Pidatella.

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, Grillo. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.