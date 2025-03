Sanremo Women 2025: partecipanti e percorso

Esordio stagionale per la campionessa del mondo Lotte Kopecky, al primo scontro diretto con la sua ex compagna di squadra Demi Vollering

GENOVA – E’ stato annunciato l’elenco partenti della Sanremo Women presented by Crédit Agricole, corsa che fa il suo ritorno in calendario dopo un’assenza di 20 anni. I 156 km da Genova a Sanremo – con la Liguria grande protagonista nell’anno in cui è Regione Europea dello Sport – saranno teatro di una sfida tra le più grandi protagoniste del ciclismo femminile, con il dorsale numero 1 sulle spalle di Lotte Kopecky. La campionessa del mondo farà il suo esordio stagionale alla Classicissima in una SD Worx – Protime che potrà contare anche sulla campionessa europea Lorena Wiebes.

La principale rivale di Kopecky sarà la sua ex compagna di squadra Demi Vollering, vincitrice della Strade Bianche Women Elite e capitana di un’ambiziosa FDJ – Suez. Sempre tra le olandesi saranno da seguire Marianne Vos, che dividerà la leadership in squadra con Pauline Ferrand-Prévot, e la campionessa del mondo Under 23 Puck Pieterse. In casa Italia grande attesa per Elisa Longo Borghini, vincitrice dell’UAE Tour Women, e per Elisa Balsamo, andata a segno al Trofeo Binda di domenica scorsa. Annunciate al via anche la campionessa olimpica Kristen Faulkner e la vincitrice del Tour de France Femmes Katarzyna Niewiadoma.

IL PERCORSO DELLA SANREMO WOMEN PRESENTED BY CRÉDIT AGRICOLE

La Sanremo Women parte da Genova e supera in sopraelevata il Porto Antico fino a raggiungere Sestri Ponente ed entrare nella statale Aurelia. Pochi chilometri dopo si incontra la corsa professionisti a Voltri e da lì la corsa prosegue fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con Sanremo. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Ultimi km

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.