Netto successo della formazione emiliana che batte il Brescia 3-0 grazie alla doppietta di Caputo e al gol di Boga.

REGGIO EMILIA – Nel match valevole per il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Sassuolo schianta il Brescia 3-0. Vittoria comoda per la squadra padrona di casa grazie alla doppietta di Caputo e al gol di Boga. Esultanza particolare per l’ex giocatore del Bari che ha festeggiato mostrando un cartello che invitava i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. Con questo successo la formazione emiliana aggancia il Cagliari all’undicesimo posto mentre le Rondinelle scivolano all’ultimo posto con un piede e mezzo in Serie B. Il match del Mapei Stadium è stato l’ultimo di Serie A prima della sospensione fino al 3 aprile.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: SASSUOLO-BRESCIA 3-0 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 90' Tre di recupero. 87' Tra poco la segnalazione del recupero che non dovrebbe essere corposo, match che non ha più nulla da dire ormai. 84' Continua ad attaccare la squadra di De Zerbi che non è sazia, i neroverdi stanno cercando il quarto gol a tutti i costi mentre il Brescia è uscito dal campo da un bel pezzo. 82' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione del match, Sassuolo-Brescia sta per abbassare la saracinesca sul campionato di Serie A. 80' Il Sassuolo trova il quarto gol con Boga ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il Brescia rischia l'imbarcata clamorosa al Mapei Stadium. 78' Sassuolo che, grazie a questo successo, aggancia il Cagliari all'undicesimo posto mentre il Brescia scivola in ultima posizione e con un piede e mezzo in Serie B. 76' La chiude il Sassuolo con Boga che salta Sabelli e Papetti e con un diagonale imprendibile batte Joronen. Sassuolo sugli scudi, Brescia a picco. 75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SASSUOLO! BOGA! 73' Cambio nel Sassuolo con Marlon che prende il posto dell'infortunato Romagna. 71' Ennesima occasione clamorosa per il Sassuolo con Boga che rientra sul destro e calcia ma la sua sassata si infrange contro il palo. Dilaga il Sassuolo! 69' Doppia chance per il Sassuolo con Caputo che, servito da Djuricic, calcia trovando la risposta di Joronen. Sulla respinta ci prova lo stesso Djuricic ma la sfera si perde a lato di nulla. 68' Secondo cambio nel Brescia con Skrabb che prende il posto di Bisoli. 67' Sassuolo ad un passo dal terzo gol con una conclusione insidiosa di Locatelli che termina a lato di nulla. Dominio totale del Sassuolo in questa seconda frazione. 66' Brescia che ha accusato il gol del raddoppio. Non stava giocando un gran secondo tempo la formazione di Diego Lopez, in balia dall'avversario. 64' Meritatissimo il raddoppio della formazione di De Zerbi che, dopo un primo tempo non eccezionale, ha cambiato passo dopo il vantaggio arrivato nel recupero della prima frazione. 62' Raddoppio del Sassuolo con Caputo che, dopo aver ricecuto splendidamente da Bourabia, incenerisce Joronen con un bolide mancino che si insacca sotto la traversa. 61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SASSUOLO! CAPUTO! 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, Sassuolo sempre in vantaggio sul Brescia grazie al gol di Caputo nella prima frazione di gioco. 58' Cartellino giallo per Locatelli, quarto ammonito del match. 57' Cambio nel Brescia con Torregrossa al posto di Aye. 56' Dieci minuti di gioco che sono andati via con il Sassuolo che ha sfiorato il raddoppio in due occasioni, Diego Lopez sta pensando a qualche cambio. 54' Controllo totale del match, in questo momento, da parte della formazione di De Zerbi che sta legittimando il vantaggio. In netta difficoltà il Brescia ora. 52' Altra occasione per il Sassuolo con una grande punizione di Locatelli che viene deviata in corner da Joronen con un grande intervento in tuffo. 51' Padroni di casa che hanno cominciato questo secondo tempo in modo molto aggressivo, Brescia che sta subendo le folate offensive del Sassuolo. 49' Sassuolo ad un passo dal raddoppio con Ferrari che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca tutto solo di testa colpendo la traversa. 47' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori, in campo gli stessi ventidue protagonisti che hanno chiuso la prima frazione. 46' Ricomincia il secondo tempo di Sassuolo-Brescia. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 47' Passa in vantaggio il Sassuolo: Defrel sfrutta un errore di Chancellor e mette a centro per Caputo che non fallisce. Sassuolo in vantaggio! 46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SASSUOLO! CAPUTO! 44' Nettamente meglio la squadra ospite nella seconda metà del primo tempo. Sassuolo incolore e mai pericoloso in questa prima frazione. 42' Terza chance per le Rondinelle con Zmrhal che, su cross di Bjarnason, colpisce di testa trovando la grande risposta di Consigli. 41' Mancano meno di cinque minuti più recupero alla conclusione del primo tempo. Buon momento per il Brescia che ha sfiorato due volte il vantaggio. 39' Cartellino giallo anche per Rogerio, terzo ammonito del match. 38' Brescia ad un passo dal vantaggio con un gran tentativo in acrobazia di Balotelli che viene salvato in qualche modo da Consigli. Sta accelerando la squadra di Lopez! 37' Si fa vedere il Brescia con una conclusione dalla media distanza di Balotelli che viene respinta in qualche modo da Consigli. Primo vero squillo del match! 36' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione di una prima frazione che non ha offerto nulla dal punto di vista delle occasioni. 34' Alza bandiera bianca Berardi, al suo posto dentro Defrel. Intanto ammonito Romagna, secondo ammonito del match dopo Bisoli. 33' Prima mezz'ora del match che è andata in archivio senza occasioni. Resta invariato il risultato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Brescia. 31' Cartellino giallo per Bisoli, primo ammonito del match. Intanto è tornato in campo Berardi che sta provando a stringere i denti in questa fase. 30' Problemi all'inguine per Berardi, non sembra farcela il numero 25 del Sassuolo che ha chiesto il cambio. 30' C'è grande equilibrio sul terreno di gioco. Difensivamente perfetta la tattica dei due allenatori, discorso diverso per quanto concerne la fase offensiva. 28' I padroni di casa occupano la tredicesima posizione in classifica con 29 punti ed una partita da recuperare mentre il Brescia è ultimo visto il successo della SPAL sul campo del Parma. 26' Match molto tattico e poco spettacolare. Non ci sono grandi emozioni da segnalare ma solo giocate estemporanee da parte degli avanti neroverdi. 24' Metà della prima frazione di gioco che è andata via, sempre 0-0 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Brescia. 22' Non ci sono state occasioni fino a questo momento, il Sassuolo da qualche minuto a questa parte sta provando ad alzare il baricentro ma senza successo. 20' Fino a questo momento sta dominando la tattica. Ben messo in campo il Brescia che sta impedendo alla squadra di casa di giocare in verticale, marchio di fabbrica della squadra di De Zerbi. 18' Sta provando ad alzare i giri del motore la formazione di De Zerbi ma entrambe le squadre sembrano leggermente smarrite dal punto di vista psicologico. Non è affatto semplice giocare in questa situazione. 16' Primo quarto d'ora di gioco che è andata in archivio senza grosse emozioni, sempre 0-0 tra Sassuolo e Brescia nel posticipo della 26.ma giornata del campionato di Serie A. 14' Possesso palla orizzontale da parte degli emiliani che non riescono ad aumentare il baricentro in questo primo scorcio di gara, chiude ogni spazio il Brescia. 12' Situazione surreale come accaduto per le altre sfide di questo weekend, per quanto concerne l'aspetto tattico si sta facendo preferire sensibilmente la squadra di Lopez. 10' Si fa vedere la formazione emiliana con Caputo che appoggia per il mancino in corsa di Djuricic ma Joronen blocca senza troppi problemi. 8' Buon momento per il Brescia che sta provando a prendere campo. Le Rondinelle hanno bisogno di punti visto che occupano l'ultimo posto in classifica. 6' Chance potenziale per il Brescia con Sabelli che entra in area di gran carriera mancando l'aggancio col pallone al momento del tiro. Prova subito ad aprirsi il match. 4' Ritmi bassi in questo avvio di gara, le due squadre si stanno studiando sul rettangolo di gioco. In possesso palla la squadra di De Zerbi mentre le Rondinelle aspettano. 2' Match, per certi versi, visto che sarà l'ultimo della Serie A prima della sospensione di ogni attività sportiva fino al 3 aprile. Domani verrà ufficializzata la richiesta del CONI. 1' PARTITI! E' cominciata Sassuolo-Brescia! 18.27 I giocatori di Sassuolo e Brescia fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia! 18.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 18.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. Ricordiamo che questa potrebbe essere l'ultima partita prima della sospensione. 17.40 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Sassuolo con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle dell'unica punta Caputo mentre il Brescia risponde col 4-3-1-2 con Zmrhal alle spalle del tandem offensivo formato da Balotelli e Ayè. 17.34 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita. 17.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Sassuolo-Brescia, incontro valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

IL TABELLINO SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna (72' Marlon), Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi (32' Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Kyriakopoulos, Peluso, Muldur, Marlon, Magnani, Chiriches, Obiang, Ghion, Haraslin, Defrel, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papelli, Chancellor, Martella; Bjarnason, Dessena, Bisoli (67' Skrabb); Zmrhal; Ayè (57' Torregrossa), Balotelli (77' Donnarumma). A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Romulo, Ndoj, Mangraviti, Skrabb, Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez RETI: 45' Caputo (S), 61' Caputo (S), 75' Boga (S) AMMONIZIONI: Bisoli, Balotelli, Sabelli (B), Romagna, Rogerio, Locatelli (S) ESPULSIONI: // RECUPERO: 1' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Mapei Stadium

La presentazione del match

Da una parte ci sono i nero-verdi che sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Parma ed in classifica occupano la tredicesima posizione con 29 punti. Dall’altra parte ci sono le Rondinelle che vengono dalla sconfitta interna con il Napoli ed in classifica occupano l’ultima posizione con 16 punti.

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere sul rettangolo di gioco col collaudato 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Kyriakopoulos sulle fasce con Ferrari e Romagna centrali. A centrocampo Locatelli ed uno tra Obiang e Magnanelli in cabina di regia con Berardi, Djuricic e Boga più avanzati a supportare l’unica punta Caputo.

QUI BRESCIA – Diego Lopez dovrebbe proporre il 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, reparto arretrato formato da Sabelli e Martella sulle fasce e Gastaldello-Chancellor centrali. A centrocampo Tonali a dettare i tempi con Bjarnason e Dessena mezze ali mentre poco più avanti dovrebbe agire Skrabb a supporto della coppia d’attacco Balotelli – Torregrossa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Brescia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Brescia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Skrabb; Balotelli, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez

STADIO: Mapei Stadium