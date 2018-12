Sassuolo-Fiorentina 3-3, il tabellino: partita folle al Mapei Stadium

Il tabellino di Sassuolo-Fiorentina 3-3 il risultato finale, partita pazza al Mapei Stadium con la Fiorentina che pareggia all’ultimo secondo.

REGGIO EMILIA – Nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A Sassuolo e Fiorentina danno vita ad un match incredibile: 3-3 il risultato finale. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con i padroni di casa che, nel giro di cinque minuti, vanno in rete con Ducan e Babacar ma Simeone accorcia. Sensi, a dieci dalla fine, sembra chiudere i conti ma nel finale la Fiorentina rimonta grazie ai gol di Benassi e Mirallas. Con questo pareggio al formazione emiliana sale in settima posizione con 21 punti mentre la Fiorentina in undicesima con 19.

Sassuolo-Fiorentina 3-3: il tabellino del match

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Rogerio, Ferrari; Lirola, Sensi, Duncan, Bourabia (80′ Magnanelli); Berardi, Babacar (85′ Matri), Di Francesco (74′ Djuricic). Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Biraghi, Pezzella, Milenkovic, Laurini; Fernandes, Veretout, Benassi, Gerson (76′ Mirallas), Vlahovic (55′ Simeone), Pjaca (46′ Chiesa). Allenatore: Pioli

RETI: 62′ Duncan (S), 67′ Babacar (S), 70′ Simeone (F), 80′ Sensi (S), 89′ Benassi (F), 96′ Mirallas (F)

AMMONIZIONI: Fernandes, Milenkovic, Benassi, Veretout (F), Berardi, Djuricic, Matri (S)

ESPULSIONI: Djuricic (S), Milnekovic (F)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Mapei Stadium