Sassuolo – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

REGGIO EMILIA – Domenica 9 dicembre alle ore 12.30 andrà in scena Sassuolo – Fiorentina, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine emiliana che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la settima posizione con 20 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che vengono dalla larga sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupano il dodicesimo posto con 18 punti. Sfida che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche delle due squadre che scenderanno in campo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 9 dicembre alle ore 11:45 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita.

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Lirola e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Magnanelli in cabina di regia con Duncan e Bourabia mezze ali mentre davanti tridente composto da Berardi, Babacar e Di Francesco.

QUI FIORENTINA – La formazione toscana potrebbe schierarsi con un modulo speculare: Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle fasce mentre nel mezzo Pezzella e Ceccherini. A centrocampo Veretout in cabina di regia con Benassi ed Edimilson mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Chiesa, Simeone e Gerson.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Sassuolo – Fiorentina, incontro valevole per la quindicesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, raggiungibile via browser in streaming, o via app per i dispositivi apple, android, smart tv, PS4, oltre che per i clienti SKY Q.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Gerson. Allenatore: Pioli

STADIO: Mapei Stadium