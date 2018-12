Serie A – Caputo e La Gumina firmano il successo della truppa di Iachini

Match avvincente al Castellani, l’Empoli trova la sua terza vittoria sotto la gestione Iachini grazie ai gol di Caputo e La Gumina.

EMPOLI – Termina con il risultato di 2-1 il match del Castellani tra Empoli e Bologna, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra toscana conferma il suo splendido periodo di forma con l’avvento di Iachini, che nei primi quattro impegni ha portato tre vittorie ed un solo pareggio. Successo firmato dal solito Caputo, arrivato a quota 8 gol, e da La Gumina, mentre per i Felsinei va a segno Poli. Crisi nera per il Bologna, che non trova la vittoria dallo scorso 30 settembre.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE : EMPOLI - BOLOGNA 2-1 90'+4' Triplice fischio, vince l'Empoli! 90'+3' Cross di Palacio per la girata di Santander, salva tutto Silvestre. 90' Quattro minuti di recupero, Bologna all'assalto finale. 87' Ammonito per proteste Dzemaili. 83' Terzo cambio anche per Iachini. Entra Acquah al posto di La Gumina. 81' Inzaghi tenta il tutto e per tutto. Esce Gonzalez, entra Falcinelli. 81' Traversone di Krunic per Zajc che calcia a botta sicura, sulla traiettoria intercetta La Gumina che corregge in porta, beffando Skorupski! 80' LA GUMINA! EMPOLI IN VANTAGGIO! 75' Cambia anche Iachini, le squadre sono visibilmente stanche. Entra Untersee, esce Pasqual. 71' Secondo cambio nel Bologna. Esce Orsolini, entra Dzemaili. 70' Risultato ancora fermo sull'1-1 quando mancano venti minuti al fischio finale. 67' Ecco il cambio. Entra Svanberg, esce Poli. 64' Sta per entrare Svanberg tra le fila del Bologna. 60' Partita in totale equilibrio, le due squadre non intendono sbilanciarsi. 55' Entra Zajc, esce Traoré. 52' Pronto a fare il suo ingresso in campo Miha Zajc. 50' Caputo vince un rimpallo in area di rigore e scarica la conclusione, para Skorupski. 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. In campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte! PRIMO TEMPO 45'+5' Fine primo tempo. 45'+4' Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo Valeri. Si ripartirà dalla rimessa per i Felsinei. 45'+3' L'Empoli reclama un calcio di rigore! Krunic lamenta un contatto con Krejci, l'arbitro va al Var! 45' Assegnati due di recupero. 42' Secondo gol consecutivo per il centrocampista ex Milan! Fa tutto da solo Palacio, che salta quattro avversari e arriva sul fondo, poi crossa in mezzo per Poli che sigla il pareggio in tap in! 41' POLI! PAREGGIA IL BOLOGNA! 38' Timida reazione da parte del Bologna, Orsolini va via centralmente e serve Santander, che viene anticipato da un attento Silvestre. 35' Cartellino giallo per Veseli. 34' Gol annullato a Traoré! Miracolo di Skorupski su Caputo, sulla ribattuta si presenta Traoré che non sbaglia, ma dopo essere partito da posizione irregolare. 29' Tiro cross di Orsolini che mette in apprensione la difesa di Iachini, Santander si allunga ma non arriva all'impatto. 26' Suggerimento di Di Lorenzo per Caputo, che svaria molto ed esce spesso dall'area di rigore, ma Helander interviene e sventa la minaccia. 23' Primo cartellino giallo del match, punito Poli per simulazione. 20' Di Lorenzo sfonda sulla fascia destra e tenta il traversone alla ricerca dei due attaccanti, allontana Danilo. 17' I Felsinei attaccano ma senza trovare spazi nella difesa ospite. 14' Bologna ad un passo dal pareggio! Krejci pesca Palacio che in tuffo manda a lato di un soffio! 11' Uno - due fantastico del tandem offensivo di Iachini, con La Gumina che prima riceve e poi restituisce la sfera a Caputo, che trafigge Skorupski e sigla il suo ottavo gol in campionato! 10' CAPUTO! EMPOLI IN VANTAGGIO! 7' Ritmi molto elevati al Castellani. 3' Subito propositiva la squadra di Iachini. 1' Si parte! È iniziata Empoli - Bologna! 14.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Iachini conferma gli undici scesi in campo nell'ultimo impegno. La Gumina vince ancora una volta il ballottaggio con Zajc, che parte dalla panchina. Nel Bologna, invece, Inzaghi da fiducia ad Orsolini, straripante nella vittoria in coppa Italia contro il Crotone. 14.40 I padroni di casa hanno svoltato con l'avvento di Iachini, che ha portato due vittorie ed un pareggio nei primi tre incontri sotto la sua gestione. Dall'altra parte il Bologna di Filippo Inzaghi, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Crotone con un secco 3-0 ma che in campionato non vince addirittura dal 30 settembre. Da lì fino a questo momento, i Felsinei hanno raccolto quattro pareggi e tre sconfitte scivolando, così, fino al terz'ultimo posto in classifica. 14.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Empoli - Bologna, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Pochi dubbi per Iachini, orientato a schierare i suoi con il 3-5-2. Davanti a Provedel, in settimana è stata provata ancora una volta la difesa composta da Veseli, Silvestre e Maietta. A centrocampo Krunic recupera dalla contusione al ginocchio e partirà dal 1′ affianco a Bennacer ed uno tra Traoré e Acquah, col primo in vantaggio. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Pasqual, mentre il tandem d’attacco sarà composto da Ciccio Caputo e da uno tra La Gumina e Zajc, con lo sloveno che dovrebbe partire ancora dalla panchina.

QUI BOLOGNA – Difesa a tre anche per Inzaghi, che risponde con il 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Skorupski, mentre il pacchetto difensivo sarà composto da De Maio, Danilo ed Helander. Pronti Mattiello e Dijks sulle fasce, in mediana agiranno Poli ed uno tara Pulgar e Nagy. Sulla trequarti possibile l’impiego di Orsolini, fresco di una doppietta in Coppa Italia, altrimenti Inzaghi passerà al 3-5-2 con l’inserimento di Svanberg. Recupera Santander in attacco, supportato da Rodrigo Palacio.

Dove vederla in TV e streaming

Empoli-Bologna si disputerà domenica 9 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Castellani di Empoli. La gara sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile su pc, tablet, smartphone, PS4 e XboxOne.

Le probabili formazioni di Empoli – Bologna

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré/Acquah, Pasqual; La Gumina/Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar/Nagy, Dijks; Orsolini/Svanberg; Palacio, Santander. Allenatore: Inzaghi

Stadio: Carlo Castellani