Serie A, Empoli – Bologna 2-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Empoli – Bologna 2-1 il risultato finale, decisivi i gol di Caputo e La Gumina.

EMPOLI – Termina con il risultato di 2-1 il match del Castellani tra Empoli e Bologna, valevole per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra toscana conferma il suo splendido periodo di forma con l’avvento di Iachini, che nei primi quattro impegni ha portato tre vittorie ed un solo pareggio. Successo firmato dal solito Caputo, arrivato a quota 8 gol, e da La Gumina, mentre per i Felsinei va a segno Poli. Crisi nera per il Bologna, che non trova la vittoria dallo scorso 30 settembre.

Il tabellino di Empoli – Bologna

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré (55′ Zajc), Pasqual (75′ Untersee); La Gumina, Caputo.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Helander, Danilo, Gonzalez (81′ Falcinelli); Mattiello, Poli (67′ Svanberg), Nagy, Krejci; Orsolini (71′ Dzemaili); Palacio, Santander.

Reti: 10′ Caputo, 80′ La Gumina (E) 41′ Poli (B)

Ammonizioni: Poli, Dzemaili (B); Veseli(E)

Espulsioni:

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Stadio: Carlo Castellani