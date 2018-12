Udinese – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 9 dicembre alle ore 15 si giocherà Udinese – Atalanta, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine friulana che viene dal pareggio in casa del Sassuolo ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 13 punti conquistati. Dall’altra, invece, ci sono gli orobici che stanno attraversando un periodo di flessione come dimostrano le due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli. Undicesima posizione in classifica per la formazione nerazzurra che ha raccolto 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 9 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI UDINESE – La formazione bianconera dovrebbe scendere in campo col 3-5-2- con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Larsen, Ekong e Nuytinck. A centrocampo Behrami in cabina di regia con Fofana e Mandragora mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ter Avest e Pussetto. In attacco tandem offensivo composto da De Paul e Lasagna.

QUI ATALANTA – La compagine nerazzurra potrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Berisha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mancini, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Rigoni e Gomez alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 e 113 sul digitale) e Sky Sport (252 sul satellite, 385 e 115 sul digitale). Per gli abbonati sarà inoltre come sempre disponibile anche il servizio in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese – Atalanta

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pussetto; Lasagna, De Paul. Allenatore: Nicola

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Dacia Arena