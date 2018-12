Parma – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

PARMA – Domenica 9 dicembre alle ore 15 si giocherà Parma – Chievo, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine emiliana che viene dalla sconfitta contro il Milan in rimonta ma in classifica occupa la settima posizione con 20 punti. Dall’altra parte ci sono gli uomini di Di Carlo che, nelle ultime due partite, hanno pareggiato contro Napoli e Lazio ma in classifica sono sempre all’ultimo posto con 2 punti. La compagine veneta, in settimana, è stata eliminata dalla Coppa Italia a seguito della sconfitta casalinga contro il Cagliari.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 9 dicembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI PARMA – La formazione emiliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto arretrato composto da Iacoponi e Gagliolo sulle fasce mentre nel mezzo Alves e Bastoni. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Barillà e Rigoni mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Biabiany, Inglese e Ciciretti.

QUI CHIEVO – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto difensivo composto da Depaoli e Cacciatore sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Barba e Bani. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Obi e Hetemaj mezze ali mentre davanti Birsa a supporto del tandem offensivo composto da Meggiorini e Pellissier.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Parma – Chievo, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmesso su Sky Sport canale 253, nonché in streaming attraverso Sky Go.

Le probabili formazioni di Parma – Chievo

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Rigoni; Biabiany, Inglese, Ciciretti. Allenatore: D’Aversa

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

STADIO: Ennio Tardini