Sassuolo – Genoa, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Genoa del 6 gennaio 2021: incontro valido per la 16° giornata di Serie A, calcio di inizio ore 15

REGGIO EMILIA – Tutto é pronto al Mapei Stadium per l’inizio di Sassuolo – Genoa, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Gli emiliani vengono dalla sconfitta esterna per 5-1 contro l’Atalanta e in classifica sono sesti con 26 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’a Lazio e sono penultimi, a pari merito con Torino e Spezia, con 11 punti.

De Zerbi dovrebbe far scendere in campo la propria squadra il modulo 4-2-3-1 con Consigli in porta e difesa composta al centro da Chiriches e Ferrari e ai lati da Muldur e Kyriakopoulos. Davanti alla difesa dovrebbero esserci Maxime Lopez, favorito su Magnanelli, e Locatelli. Sulla trequarti Berardi, Djuricic e Boga, di supporto all’unica punta Caputo. Ballardini dovrà rinunciare agli infortunati Biraschi, Cassata, Pandev, Parigini, Luca Pellegrini, Sturaro e Zapata, per il quale si prevede un lungo stop, e dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Perin tra i pali e difesa composta da Masiello, Radovanovic e Criscito. In cabina di regia Badelj con Lerager, che potrebbe avvicendarsi con Rovella, e Behrami mezz’ali; sulle fasce Zappacosta e Czyborra. Davanti dovrebbe essere data fiducia a Shomurodov e Destro.

Le formazioni ufficiali saranno comunicate intorno alle ore 14.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Le probabili formazioni di Sassuolo – Genoa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini