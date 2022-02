Sassuolo – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Roma del 13 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 13 febbraio, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Roma, match valido per la venticinquesima giornata, sesta giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I neroverdi sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro la Sampdoria e sono dodicesimi a quota 29 punti, con un cammino di sette partite vinte, otto pareggiate e nove perse; trentaquattro reti segnate e quarantadue subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con nove gol fatti e dieci subiti. In settimana in Coppa Italia sono stati eliminati dalla Juventus. I giallorossi sono, invece, reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Venezia e sono sesti, a pari merito con la Lazio, a quota 39 punti, con un cammino di dodici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quaranta reti segnate e trenta subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con otto gol fatti e cinque subiti. Martedì scorso sono stati battuti per 2-0 dall’Inter e, conseguentemente, eliminati dalla Coppa Italia. Sono diciotto i precedenti in tutte le competizioni tra le due compagini con il bilancio di nove vittorie della Roma, sette pareggi e una vittoria del Sassuolo. L’ultimo incrocio tra le sue compagini risale allo scorso 27 ottobre quando a Roma la squadra di Mourinho si impose per 2-1.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATI IN DIRETTA: SASSUOLO - ROMA Domenica 13 febbraio dalle ore 17.00 le formazioni ufficiali, dalle 18.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l’arbitro del match, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia ed Emanuele Prenna di Molfetta. Quarto uomo sarà Alberto Santoro di Messina. Al Var ci saranno Paolo Mazzoleni di Bergamo e Alberto Tegoni di Milano.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare ancora all’indisponibile Obiang e Djuricic e agli squalificati Raspadori e Scamacca. Probabile modulo 4-2-3-1, con Consigli tra i pali e Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in posizione arretrata. In mediana Harroui e Lopez. Sulla trequarti Frattesi; Berardi e Defrel, di supporto all’unica punta Traorè.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare ancora all’infortunato Spinazzola e a Ibanez e allo squalificato Zaniolo. Probabile modulo 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Kumbulla. In cabina di regia il nuovo acquisto Oliveira con Cristante e il rientrante Pellegrini; sulle corsie esterne Karsdorp e Maitland-Niles. Davanti Afena-Gyan e Abraham.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Traoré. Allenatore: Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Afena-Gyan, Abraham. Allenatore: Mourinho

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Roma, valido per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.