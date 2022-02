Il 14 febbraio 2022 il posticipo di Serie A sarà trasmesso su Sky e DAZ, quello di Serie C su Eleven Sport e in chiaro su Rai Sport

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 7 febbraio ci sono i posticipi. Per la ventiquattresima giornata di Serie A si gioca Spezia – Fiorentina. Gli Aquilotti sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro la Salernitana e ora sono quindicesimi con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte; ventisei gol fatti e quarantaquattro subiti. elle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando otto reti e incassandone quattro. I viola sono, invece, reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro la Lazio e sono ottavi a quota 36 punti, con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quarantanove reti segnate e trentanove subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con dodici gol fatti e dieci subiti. In settimana però hanno battuto l’Atalanta qualificandosi per la semifinale di Coppa Italia.

In Liga si disputa Maiorca – Athletic Bilbao. I padroni di casa vengono dal successo casalingo per 2-1 contro il Cadice e in classifica sono diciassettesimi con 23 punti. A quota 34 gli ospiti, ottavi e reduci dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Espanyol.

Nel Girone B di Serie C si gioca Reggiana – Pescara. Nel turno precedente la Reggiana ha pareggiato per 1-1 sul campo della Carrarese; si presenta all’appuntamento al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Modena, con 56 punti e con un cammino di sedici vittorie e otto pareggi, con quarantacinque gol fatti e tredici subiti. Imbattuta, nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando otto reti e incassandone tre. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 3-1 contro il Gubbio e ripartono dalla quarta posizione, a pari merito con l’Entella, con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte; trentanove gol fatti e ventotto subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre successi e due pareggi con sei reti siglate e cinque incassate

Calcio in tv oggi 14 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

20.45

Spezia-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Maiorca-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

WBA-Blackburn (Championship) – DAZN

Reggiana-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.