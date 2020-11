Sassuolo – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Udinese del 6 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la settima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Venerdì 6 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Sassuolo – Udinese, incontro valevole per l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dalla grande vittoria esterna contro il Napoli ed in classifica occupa il secondo posto solitario con 14 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra friulana che viene dalla sconfitta casalinga contro il Milan ed in classifica occupa la terzultima posizione con soli 3 punti.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ayhan e Muldur sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Maxime Lopez in cabina di regia mentre davanti spazio a Rogerio, Traorè e Boga alle spalle di Raspadori.

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe confermare il 4-3-3 visto per la prima volta domenica scorsa: Musso tra i pali, reparto arretrato composto da Stryger Larsen e Samir sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Maio e Becao. A centrocampo Arslan in cabina di regia con De Paul e Pereyra mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Lasagna, Okaka e Deulofeu.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Udinese, valevole per l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251. La gara sarà trasmessa anche in streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Udinese

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari; Muldur, Locatelli, M. Lopez, Rogerio, H. Traorè, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu. Allenatore: Gotti

STADIO: Mapei Stadium