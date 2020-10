Napoli – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Sassuolo del 1 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A

NAPOLI – Domenica 1 novembre alle ore 18 andrà in scena Napoli – Sassuolo, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Match che si preannuncia particolarmente interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono gli azzurri che, in campionato, sono reduci dal successo esterno contro il Benevento mentre in Europa League vengono dalla vittoria sul campo della Real Sociedad. Dall’altra parte troviamo gli emiliani che sono reduci dal clamoroso pareggio conquistato in rimonta contro il Torino. Entrambe le squadre occupano la seconda posizione in classifica con 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 1 novembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko in cabina di regia mentre davanti spazio a Lozano, Mertens e Politano alle spalle di Osimhen.

QUI SASSUOLO – Modulo speculare per De Zerbi che manderà in campo la sua squadra con Consigli tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rogerio e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Bourabia in cabina di regia mentre davanti spazio a Boga, Djuricic e Berardi alle spalle di Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Sassuolo, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Chi preferisse potrà seguire Napoli – Sassuolo anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Una seconda possibilità, aperta a tutti i tifosi e agli appassionati, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio degli eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Napoli – Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Politano, Osimhen. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Locatelli, Bourabia, Boga, Djuricic, Berardi, Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: San Paolo