Savoia-Igea Virtus: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Savoia-Igea Virtus di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

TORRE ANNUNZIATA – Domenica 19 aprile, alle ore 15:00, allo stadio “Giraud” di Torre Annunziata, andrà in scena Savoia-Igea Virtus, match valido per la trentaduesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. Il “Giraud” indosserà l’abito delle grandi occasioni e si trasformerà in una bolgia dantesca. Curva e tribuna laterale sono sold-out da qualche giorno e presto termineranno anche gli ultimi tagliandi disponibili in tribuna centrale. Molto probabile che potrebbe a questo punto essere aperto anche il settore ospiti considerato che la trasferta è stata vietata alla tifoseria ospite e che le richieste sono in continua crescita.

Dopo l’ampia presentazione delle ultime partite avvenute nello “scontro verbale” con la Nissa di Giovannone, adesso i biancoscudati vogliono lasciar parlare il campo e dimostrare sul rettangolo di gioco di essere la squadra migliore. Non ci saranno i tifosi ospiti, ma questo non cambia di una virgola la voglia dell’Igea Virtus di portare a termine nel migliore dei modi una stagione fenomenale. La squadra di Marra ha infatti tenuto botta, dando spettacolo e conquistando per molte giornate la vetta della classifica. Un’impresa meravigliosa, purtroppo destinata a non tramutarsi in un vero e proprio risultato. Ma poco importa, i giallorossi non intendono assolutamente mollare di un centimetro rispetto a un finale di stagione che li vedrà protagonisti: c’è un quinto posto da blindare, vista l’ascesa della Gelbison di Agovino e dei playoff ancora da disputare.

Saranno fondamentali lo spirito e le motivazioni che non mancano da entrambi gli schieramenti, pronti a darsi battaglia in novanta minuti di fuoco che potrebbero decidere le sorti del girone.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAVOIA-IGEA VIRTUS]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Mansour Faye di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Piero Mansutti di Basso Friuli e Alessandro Bara di Macerata.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SAVOIA – Il Savoia si schiera con un 3-4-2-1: tra i pali c’è Iuliano; in difesa la linea a tre è composta da Forte, Checa e Frasson. A centrocampo agiscono Schiavi, Tiveron, Pisacane e Vaccaro, incaricati di garantire equilibrio e spinta sulle corsie. Sulla trequarti si muovono Guida e Meola, con il compito di supportare l’unica punta Reis, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Catalano.

COME ARRIVA L’IGEA VIRTUS – L’Igea Virtus si schiera con un 3-5-2: tra i pali c’è Testagrossa; in difesa la linea a tre è composta da Cham, Maltese e Maggio. A centrocampo agiscono Provazza, De Souza, Calafiore, Cicirello e Longo, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle corsie laterali. In attacco la coppia formata da Mirashi e Samake rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Marra.

Le probabili formazioni

SAVOIA (3-4-2-1): Iuliano; Forte, Checa, Frasson; Schiavi, Tiveron, Pisacane, Vaccaro; Guida, Meola; Reis. Allenatore: Catalano R.

IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Cham, Maltese, Maggio; Provazza, De Souza, Calafiore, Cicirello, Longo; Mirashi, Samake. Allenatore: Marra.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Savoia-Igea Virtus, valida per la trentaduesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva e ne in streaming.