Sci, Sofia Goggia stravince la prima discesa libera di Lake Louise

LAKE LOUISE – Sofia Goggia si é aggiudicata nella notte la prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma sulla pista canadese di Lake Louise. L’azzurra ha trionfato con il tempo di 1’46″95 davanti alla statunitense Breezy Johnson, seconda, a 1″47. Distacchi abissali per le altre concorrenti. La campionessa del mondo in carica, Corinne Suter, ha chiuso addirittura a oltre 2 secondi di ritardo. Per l’atleta bergamascasi tratta del primo successo dopo l’infortunio al ginocchio destro occorsole lo scorso 31 gennaio.

Scesa col pettorale numero 5, la discesista ha accumulato vantaggio lungo tutto il tracciato arrivando a sfiorare la velocità di 138,4 km/h.

“Che gioia!! – ha commentato la Goggia sui social- Ma dove eravamo rimasti?? Riprendiamo proprio da lì…. Quinta vittoria consecutiva in discesa libera!! Stasera altro giro, altra corsa… focus !!!”

Foto di archivio