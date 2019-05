Serie B – E’ arrivata la sentenza: Palermo retrocesso in Serie C

Poco fa è arrivata la tanto attesa sentenza con il club siciliano retrocesso in Serie C, da ridisegnare lo schema dei play-off e dei play-out.

PALERMO – Adesso è ufficiale: il Palermo è retrocesso in Serie C. Questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. Il collegio presieduto da Cesare Mastrocola si è pronunciato in merito alle accuse di falso in bilancio su quattro esercizi. Durissimo colpo per la compagine siciliana che aveva chiuso la stagione regolare in terza posizione. Da ridisegnare, dunque, lo schema dei play-off con il Perugia che, con tutta probabilità, dovrebbe subentrare al posto dei rosa-nero. Per quanto concerne la lotta per non retrocedere Venezia salvo con Salernitana e Foggia a giocarsi la permanenza nel campionato cadetto.