Serie A 2018/2019 – La presentazione della diciassettesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato italiano nella diciassettesima giornata. Juventus – Roma in primo piano, impegni casalinghi per Napoli e Milan.

TORINO – Il 22 dicembre tornerà la Serie A con la diciassettesima giornata, che si disputerà eccezionalmente nell’arco della giornata di sabato. Apre il turno il match tra Lazio e Cagliari in programma alle 12:30 all’Olimpico; i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Bergamo mentre per i rossoblù è arrivata la prima sconfitta in campionato tra la mura della Sardegna Arena ad opera del Napoli di Ancelotti.

Si prosegue con la sfilza di incontri alle 15:00, tra i quali spicca Milan – Fiorentina. I rossoneri non hanno sfruttato appieno la sconfitta della Lazio, non andando oltre il pareggio sul campo del Bologna. Ciò che preoccupa di più, però, è la scarsa vena realizzativa degli uomini di Gattuso, che nelle ultime tre uscite tra campionato e coppe hanno realizzato un solo gol. Dall’altra parte una Fiorentina rivitalizzata dal derby toscano vinto contro l’Empoli, vittoria che mancava dallo scorso 30 settembre. Alle 15:00 scenderà in campo anche il Napoli, che ospiterà la Spal al San Paolo dopo la vittoria in extremis contro il Cagliari. Gara dal sapore speciale per Meret, ma molto probabilmente sarà costretto a dare forfait per un problema alla spalla. Il Genoa cerca la prima vittoria sotto la gestione Prandelli, ma dovrà affrontare l’Atalanta dell’ex Gasperini, mentre la Sampdoria andrà a far visita all’Empoli. Completano il quadro dei match delle 15:00 Sassuolo-Torino e Udinese-Frosinone.

Alle ore 18:00 sarà il turno dell’Inter, ospite del redivivo Chievo al Bentegodi. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese firmata Icardi, i Clivensi non perdono da più di un mese, arco di tempo in cui son riusciti a fermare anche due big come Napoli e Lazio. L’avvento di Di Carlo ha dato nuova linfa ai gialloblù, che ora cercano anche la prima vittoria stagionale. Sempre alle 18:00 si disputerà anche Parma-Bologna, prima del match più atteso della diciassettesima giornata: quello delle 20:30 tra Juventus e Roma. Nell’ultimo turno i bianconeri hanno sconfitto di misura il Torino nel 147esimo derby della Mole, grazie all’undicesimo sigillo in Serie A di Cristiano Ronaldo. Tre punti anche per i giallorossi, che soffrono ma vincono per 3-2 contro il Genoa.

Il programma della 17esima giornata

SABATO

12:30

Lazio – Cagliari

15:00

Napoli – Spal

Empoli – Sampdoria

Genoa – Atalanta

Udinese – Frosinone

Milan – Fiorentina

Sassuolo – Torino

18:00

Parma – Bologna

Chievo – Inter

20:30

Juventus – Roma