Le rose al completo delle venti squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A, tra sette giorni si comincia.

TORINO – Tra sette giorni, con Chievo-Juventus, comincerà ufficialmente la Serie A 2018/2019. Le squadre stanno tentando di modellare la rosa con gli ultimi colpi di mercato visto che la sessione estiva terminerà il 17 agosto alle ore 20. Analizziamo insieme le rose delle venti squadre partecipanti secondo le regole della FIGC: ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi, 4 devono essere formati nel vivaio di un club italiano e 4 nel vivaio del club per cui sono tesserati.

Serie A 2018/2019 – Le rose al completo delle venti squadre

Atalanta 2018-2019 – 22 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Francesco Rossi, Simone Emmanuello

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Etrit Berisha, Pierluigi Gollini, Andrea Masiello, Nicolò Fazzi, Marco D’Alessandro, Guido Marilungo

Altri elementi della rosa: Rafael Toloi, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Arkadiusz Reca, Robin Gosens, Hans Hateboer, Timothy Castagne, Constantin Nica, Remo Freuler, Marten De Roon, Alejandro Gomez, Josip Ilicic, Andreas Cornelius, Duvan Zapata, Mario Pasalic

Under 22: Musa Barrow, Filippo Melegoni, Christian Capone, Marco Varnier, Gianluca Mancini, Davide Bettella, Matteo Pessina, Luca Valzania, Marco Tumminello

Bologna 2018-2019 – 21 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Santurro, Ibrahima Mbaye, Andrea Poli, Luca Rizzo, Mattia Destro, Diego Falcinelli, Federico Mattiello

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Filip Helander, Giancarlo Gonzalez, Sebastien De Maio, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Erick Pulgar, Adam Nagy, Blerim Dzemaili, Cesar Falletti, Federico Santander, Bruno Petkovic, Rodrigo Palacio

Under 22: Oriji Okwonkwo, Federico Ravaglia, Caio Vinicius Pirana, Arturo Calabresi, Mattias Svanberg, Godfredh Donsah, Juan Manuel Valencia, Riccardo Orsolini

Cagliari 2018-2019 – 22 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Marco Sau, Alessandro Deiola, Simone Aresti

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Cragno, Luca Ceppitelli, Marco Andreolli, Marco Capuano, Fabio Pisacane, Paolo Faragò, Luca Cigarini, Daniele Dessena, Simone Padoin, Leonardo Pavoletti

Altri elementi della rosa: Rafael, Charalampos Lykogiannis, Marko Pajac, Darijo Srna, Lucas Castro, Artur Ionita, Joao Pedro, Diego Farias, Filip Bradaric

Under 22: Nicolò Barella, Riccardo Daga, Santiago Colombatto, Filippo Romagna, Fabrizio Caligara, Kwang-Song Han, Alberto Cerri

Chievo 2018-2019 – 25 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Ali Sowe, Lamin Jallow, Michele Rigione

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Stefano Sorrentino, Andrea Seculin, Mattia Bani, Fabrizio Cacciatore, Nicola Rigoni, Antonio Cinelli, Luca Baldassin, Alessio Sestu, Emanuele Giaccherini, Luca Garritano, Manuel Pucciarelli, Riccardo Meggiorini, Sergio Pellissier, Antonio Floro Flores, Luca Rossettini

Altri elementi della rosa: Nenad Tomovic, Pawel Jaroszynski, Ivan Radovanovic, Perparim Hetemaj, Nicolas Frey, Valter Birsa, Marius Stepinski

Under 22: Fabio Depaoli, Sofian Kitine, Mehdi Leris, Emanuel Vignato, Bismark Ngissah, Strahinja Tanasijevic, Gianluca Gaudino, Adrian Semper

Empoli 2018-2019 – 21 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Levan Mchedlidze,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Ivan Provedel, Pietro Terracciano, Simone Romagnoli, Domenico Maietta, Lorenzo Polvani, Manuel Pasqual, Giovanni Di Lorenzo, Joel Untersee, Luca Bittante, Marcel Buchel, Lorenzo Lollo, Matteo Brighi, Francesco Caputo, Alejandro Rodriguez, Andrea Fulignati, Leonardo Capezzi

Altri elementi della rosa: Frederic Veseli, Michal Marcjanik, Rade Krunic, Matias Silvestre

Under 22: Arnel Jakupovic, Roman Tchanturia, Tommaso Fantacci,Nikola Pejovic, Hamed Traorè, Jacob Rasmussen, Ismael Bennacer, Samuel Mraz

Fiorentina 2018-2019 – 18 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Venuti

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Cristiano Biraghi, Marco Benassi, Riccardo Saponara, Federico Ceccherini

Altri elementi della rosa: German Pezzella, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Vincent Laurini, Jordan Veretout, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Cyril Thereau, Giovanni Simeone, Christian Thers Nørgaard, Marko Pjaca, Kevin Mirallas

Under 22: Federico Chiesa, Alban Lafont, Bartolomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Petko Hristov, David Hancko, Kevin Diks, Rafik Zekhnini, Dusan Vlahovic, Martin Graiciar, Gerson

Frosinone 2018-2019 – 27 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Mirko Gori, Luca Paganini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Marco Sportiello, Francesco Bardi, Massimo Zappino, Lorenzo Ariaudo, Nicolò Brighenti, Emanuele Terranova, Adriano Russo, Matteo Ciofani, Raffaele Maiello, Raman Chibsah, Paolo Sammarco, Andrea Beghetto, Danilo Soddimo, Camillo Ciano, Federico Dionisi, Daniel Ciofani, Nicola Citro, Lorenzo Crisetig, Cristian Molinaro, Edoardo Goldaniga, Alessandro Iacobucci, Bartosz Salamon

Altri elementi della rosa: Luka Krajnc, Stipe Perica, Emil Hallfredsson

Under 22: Michele Volpe, Emmanuel Besea, Luca Matarese, Paolo Ghiglione

Genoa 2018-2019 – 25 giocatori + 10 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Criscito

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Federico Marchetti, Davide Biraschi, Daniel Bessa, Diego Laxalt, Goran Pandev, Gianluca Lapadula, Andrej Galabinov, Luca Mazzitelli

Altri elementi della rosa: Ervin Zukanovic, Jawal El Yamiq, Nicolas Spolli, Ivan Lakicevic, Sandro, Oscar Hiljemark, Petar Brlek, Darko Lazovic, David Milinkovic, Nikola Ninkovic, Iuri Medeiros, Krzysztof Piatek, Romulo, Koray Gunter, Esteban Rolón, Lisandro Lopez

Under 22: Andrei Radu, Rok Vodisek, Luigi Carillo, Pedro Pereira, Antonio Candela, Federico Valietti, Stephane Omeonga, Lorenzo Callegari, Christian Kouamé, Andrea Favilli

Inter 2018-2019 – 22 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Tommaso Berni, Raffaele Di Gennaro

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Padelli, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Matteo Politano, Antonio Candreva, Mauro Icardi

Altri elementi della rosa: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Miranda, Kwadwo Asamoah, Dalbert, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Borja Valero, Joao Mario, Ivan Perisic, Sime Vrsaljko

Under 22: Assane Gnoukouri, Andrea Pinamonti, Xian Emmers, Yann Karamoh, Lautaro Martinez, Eddy Salcedo

Juventus 2018-2019 – 25 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Claudio Marchisio, Luca Marrone, Leonardo Spinazzola, Carlo Pinsoglio

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Rugani, Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, Stefano Sturaro, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala

Altri elementi della rosa: Wojciech Szczesny, Medhi Benatia, Alex Sandro, Joao Cancelo, Emre Can, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Kedhira, Mario Mandzukic, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo

Under 22: Moise Kean, Grigoris Kastanos, Luca Clemenza, Rodrigo Bentancur

Lazio 2018-2019 – 32 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Danilo Cataldi, Thomas Strakosha, Cristiano Lombardi, Christopher Ikonomidis

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Davide Di Gennaro, Marco Parola, Ciro Immobile, Francesco Acerbi

Altri elementi della rosa: Silvio Proto, Ivan Vargic, Wallace, Bastos, Mauricio, Jordan Lukaku, Stefan Radu, Riza Durmisi, Adam Marusic, José Martin Caceres, Patric, Dusan Basta, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic Savic, Valon Berisha, Senad Lulic, Ravel Morrison, Ricardo Kishna, Mattia Sprocati, Luis Alberto, Felipe Caicedo, Brayan Perea, Milan Badelj, Joaquin Correa, Djavan Anderson

Under 22: Alesandro Murgia, Josep Minala, Alessandro Rossi, Guido Guerrieri, Luca Germoni, Luiz Felipe, Bruno Jordao, Pedro Neto

Milan 2018-2019 – 25 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Ignazio Abate, Luca Antonelli, Stefan Simic, Antonio Donnarumma

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Romagnoli, Mattia Caldara, Andrea Conti, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, Andrea Bertolacci, Fabio Borini

Altri elementi della rosa: Gabriel, Pepe Reina, Mateo Musacchio, Cristian Zapata, Jherson Vergara, Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic, Hakan Calhanoglu, Suso, André Silva, Carlos Bacca, Fabio Borini, Gonzalo Higuain

Under 22: Gianluigi Donnarumma, Manuel Locatelli, Davide Calabria, Patrick Cutrone, Matteo Gabbia, Alessandro Plizzari, Franck Kessié, José Mauri, Alen Halilovic

Napoli 2018-2019 – 25 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Insigne

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Lorenzo Tonelli, Elseid Hysaj, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Alberto Grassi, Simone Verdi, Roberto Inglese

Altri elementi della rosa: Orestis Karnezis, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Allan, Marko Rog, Amin Younes, José Callejon, Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Vinicius Morais, Kevin Malcuit

Under 22: Sebastiano Luperto, Nikita Contini, Alfredo Bifulco, Alex Meret, Amadou Diawara, Adam Ounas, Fabian Ruiz

Parma 2018-2019 – 27 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Marcello Gazzola

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Pierluigi Frattali, Riccardo Gagliolo, Valerio Di Cesare, Luigi Scaglia, Massimo Gobbi, Giovanni Pinto, Simone Iacoponi, Antonio Junior Vacca, Jacopo Dezi, Luca Rigoni, Manuel Scavone, Antonino Barillà, Matteo Scozzarella, Gianni Munari, Antonio Di Gaudio, Amato Ciciretti, Luca Siligardi, Manuel Nocciolini, Fabio Ceravolo, Emanuele Calaiò, Yves Baraye, Cristian Galano, Jonathan Biabiany

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Leo Stulac

Under 22: Alessio Da Cruz, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Francisco Sierralta

Roma 2018-2019 – 19 giocatori + 10 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Mirante, Davide Santon, Bryan Cristante, Stefan El Shaarawy

Altri elementi della rosa: Robin Olsen, Kostas Manolas, Juan Jesus, Federico Fazio, Ivan Marcano, Norbert Gyomber, Aleksandar Kolarov, Rick Karsdorp, Maxime Gonalons, Kevin Strootman, Javier Pastore, Diego Perotti, Edin Dzeko

Under 22: Lorenzo Pellegrini, Abdullahi Nura, Luca Pellegrini, Daniel Fuzato, William Bianda, Ante Coric, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert, Cengiz Under, Patrik Schick

Sampdoria 2018-2019 – 20 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: David Ivan, Wladimiro Falcone, Gabriele Rolando

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Vid Belec, Vasco Regini, Alex Ferrari, Nicola Murru, Valerio Verre, Gianluca Caprari, Gregoire Defrel, Fabio Quagliarella, Federico Furlan

Altri elementi della rosa: Rafael, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Jacopo Sala, Dennis Praet, Karol Linetty, Edgar Barreto, Gaston Ramirez

Under 22: Maxime Leverbe, Emil Audero, Joachim Andersen, Lorenco Simic, Junior Tavares, Douda Peeters, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Ronaldo Vieira

Sassuolo 2018-2019 – 19 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Berardi,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Gianmarco Ferrari, Cristian Dell’Orco, Federico Peluso, Stefano Sensi, Francesco Magnanelli, Alfred Duncan, Simone Missiroli, Federico Di Francesco, Khouma Babacar, Marcello Trotta, Alessandro Matri

Altri elementi della rosa: Mauricio Lemos, Timo Letschert, Kevin-Prince Boateng, Mehdi Bourabia, Filip Djuricic

Under 22: Claud Adjapong, Rogerio, Gianluca Scamacca, Giacomo Satalino, Alessandro Tripaldelli, Leonardo Sernicola, Pol Lirola, Francesco Cassata, Davide Frattesi, Jeremie Boga, Jens Odgaard, Enrico Brignola

SPAL 2018-2019 – 21 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alfred Gomis, Giacomo Poluzzi, Francesco Vicari, Felipe, Michele Cremonesi, Federico Viviani, Pasquale Schiattarella, Mattia Valoti, Manuel Lazzari, Filippo Costa, Andrea Petagna, Alberto Paloschi, Mirco Antenucci, Sergio Floccari, Jacopo Murano

Altri elementi della rosa: Johan Djourou, Thiago Cionek, Sauli Vaisanen, Pa Konate, Everton Luiz, Jasim Kurtic

Under 22: Salvatore Esposito, Demba Thiam, Vanja Milinkovic-Savic, Lorenzo Dickmann, Mattia Vitale, Aron Katuma, Mohamed Fares, Gabriele Moncini

Torino 2018-2019 – 21 giocatori + 9 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Mattia Aramu

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Salvatore Sirigu, Antonio Rosati, Armando Izzo, Emiliano Moretti, Lorenzo De Silvestri, Mirko Valdifiori, Daniele Baselli, Joel Obi, Afriye Acquah, Adam Ljajic, Andrea Belotti, M’Baye Niang

Altri elementi della rosa: Salvador Ichazo, Nicholas N’Koulou, Cristian Ansaldi, Arlind Ajeti, Soualiho Meité, Tomas Rincon, Alex Berenguer, Iago Falque

Under 22: Vittorio Parigini, Simone Edera, Kevin Bonfazi, Erick Ferigra, Karlo Butic, Lyanco, Gleison Bremer, Sasa Lukic, Vitalie Damascan

Udinese 2018-2019 – 21 giocatori + 14 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Gabriele Angella, Valon Behrami, Kevin Lasagna

Altri elementi della rosa: Juan Musso, Samir, Bram Nuytinck, Thomas Heurtaux, Molla Wagué, Danilo, Yrondu Musavu-King, Ali Adnan, Jens Stryger Larsen, Antonin Barak, Seko Fofana, Emmanuel Badu, Panagiotis Kone, Gaspar Iniguez, Darwin Machis, Ignacio Pussetto, Rodrigo De Paul, Nicolas

Under 22: Simone Scuffet, Simone Pontisso, Antonio Vutov, Davide Borsellini, Aly Mallé, Nicholas Opoku, Giuseppe Pezzella, Hide ter Avest, Rolando Mandragora, Andrija Balic, Mamadou Coulibaly, Petar Micin, Svante Ingelsson, Felipe Vizeu