Meno di tre settimane all’inizio del prossimo campionato di Serie B, queste le probabili formazioni delle diciannove squadre.

AVELLINO – La giornata odierna sarà decisiva per la composizione del prossimo campionato di Serie B. In mattinata, infatti, l’Avellino conoscerà il proprio futuro con la sentenza del TAR che potrebbe riammettere la compagine irpina in Serie B. Se ciò non dovesse accadere spazio al Siena che andrebbe a fare compagnia a Catania e Novara nei primi tre posti utili per il ripescaggio in serie cadetta. Intanto concentriamoci sul calcio giocato con le probabili formazioni delle 19 squadre certe di prendere parte alla Serie B 2018/2019.

Serie B 2018/2019 – Le probabili formazioni delle diciannove squadre

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; De Santis, BROSCO, Padella, Mignanelli; CAVION, Addae, KUPISZ; SANTINI; Ganz, BERETTA. Allenatore: VIVARINI

Benevento (4-3-3): Puggioni; MAGGIO, VOLTA, TUIA, Di Chiara; NOCERINO, Viola, TELLO; INSIGNE, Coda, IMPROTA. Allenatore: BUCCHI

Brescia (4-3-1-2): ALFONSO; SABELLI, Meccariello, Lancini, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli; MOROSINI; Torregrossa, DONNARUMMA. Allenatore: SUAZO

Carpi (3-5-2): Colombi; Ligi, SUAGHER, Poli; Pachonik, Pasciuti, MACHACH, Saric, PISCITELLA; Nzola, VAN DER HEIJDEN. Allenatore: CHEZZI

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; GHIRINGHELLI, Scaglia, Adorni, Benedetti; Pasa, Iori, PROIA; Schenetti; PANICO, SCAPPINI. Allenatore: Venturato

Cosenza (3-5-2): CEROFOLINI; Pascali, CAPELA, Dermaku; BEARZOTTI, Mungo, Bruccini, PALMIERO, ANASTASIO; DI PIAZZA, TUTINO. Allenatore: Braglia

Cremonese (4-3-3): RADUNOVIC; MOGOS, DEL FABRO, Marconi, MIGLIORE; GRECO, CASTAGNETTI, Castrovilli; CARRETTA, MONTALTO, STREFEZZA. Allenatore: Mandorlini

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, MARCHIZZA, Dussenne, Martella; Barberis, Romero, Benali; Nalini, Budimir, FIRENZE. Allenatore: STROPPA

Foggia (4-3-3): BIZZARRI; Loiacono, Camporese, Tonucci, Rubin; Gerbo, Agnelli, Deli; Kragl, Mazzeo, Nicastro. Allenatore: GRASSADONIA

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; ALMICI, Caracciolo, MARRONE, BALOKOVEC; LARIBI, GUSTAFSSON, HENDERSON; RAGUSA, DI CARMINE, MATOS. Allenatore: GROSSO

Lecce (4-3-1-2): VIGORITO; FIAMOZZI, LUCIONI, Cosenza, CALDERONI; PETRICCIONE, Arrigoni, Mancosu; FALCO; PETTINARI, Saraniti. Allenatore: Liverani

Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; PARISI, DAINELLI, BOGDAN, ALBERTAZZI; Luci, ROCCA, AGAZZI; DIAMANTI; KOZAK, Murilo. Allenatore: LUCARELLI

Padova (3-5-2): PERISAN; CAPELLI, CECCARONI, Trevisan; Salviato, Belingheri, DELLA ROCCA, Pulzetti, Contessa; Capello, BONAZZOLI. Allenatore: Bisoli

Palermo (3-4-1-2): BRIGNOLI; Rajkovic, Struna, Accardi; SALVI; Murawski, HAAS, Aleesami; Trajkovski; Nestrovski, Moreo. Allenatore: Tedino

Perugia (3-5-2): Leali; SGARBI, MONACO, Belmonte; Del Prete, MOSCATI, Bianco, Buonaiuto, FELICIOLI; MELCHIORRI, VIDO. Allenatore: Nesta

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, SCOGNAMIGLIO, Gravillon, DEL GROSSO; MEMUSHAJ, Brugman, Machin, ANTONUCCI, MONACHELLO, Mancuso. Allenatore: Pillon

Salernitana (3-5-2): MICAI; PERTICONE, GIGLIOTTI, Schiavi; Casasola, CASTIGLIA, Odjer, PALUMBO, Pucino; Rosina, Bocalon. Allenatore: Colantuono

Spezia (4-3-3): Manfredini; De Col, ERLIC, Terzi, CRIVELLO; Mora, RICCI, BARTOLOMEI; Mastinu, Granoche, PIERINI. Allenatore: MARINO.

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, COPPOLARO, Garofalo; SCHIAVONE, SEGRE, Pinato; Falzerano, Zigoni, DI MARIANO. Allenatore: VECCHI