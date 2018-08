Tutte le date, fase per fase, della massima competizione europea per club: il 30 agosto il sorteggio della fase a gironi.

NYON – Tra due settimane, in quel di Nyon, si terrà il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Saranno quattro le squadre italiane presenti con la Juventus che punta dritta al successo con un Cristiano Ronaldo in più, poi Roma e Napoli con la compagine capitolina che cercherà di ripetere l’impresa titanica della scorsa stagione mentre la squadra partenopea è reduce dall’eliminazione alla fase a gironi della scorsa edizione. Infine, ma non per importanza, c’è il grande ritorno dell’Inter con la squadra nerazzurra che sarà collocata in prima fascia.

Tante novità in questa edizione della Champions League a partire dagli orari visto che si giocherà alle 18.55 e alle 21. Rivoluzione anche per quanto concerne il pallone che, per la prima volta, avrò uno sfondo blu. Di seguito, dunque, vi proponiamo tutte le date della competizione a cominciare dal sorteggio della fase a gironi.

Champions League 2018/2019 – Tutte le date della competizione

La data del sorteggio dei gironi

30 agosto 2018

Il calendario delle giornate

Giornata 1: 18-19 settembre 2018

Giornata 2: 2-3 ottobre 2018

Giornata 3: 23-24 ottobre 2018

Giornata 4: 6-7 novembre 2018

Giornata 5: 27-18 novembre 2018

Giornata 6: 11-12 dicembre 2018

Le squadre già qualificate

ITALIA: Juventus, Napoli, Roma, Inter

SPAGNA: Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

INGHILTERRA: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool

GERMANIA: Bayern Monaco, Schalke 04, Hoffenheim, Borussia Dortmund

FRANCIA: Psg, Monaco, Lione

RUSSIA: Lokomotiv Mosca, Cska Mosca

VARIE: Porto, Shakhtar, Brugge, Galatasaray, Viktoria Plzen

Ottavi di finale

Sorteggio 17 dicembre 2018

Andata: 12-13 e 19-20 febbraio 2019

Ritorno: 5-6 e 12-13 marzo 2019

Quarti di finale

Sorteggio: 15 marzo 2019

Andata: 9-10 aprile 2019

Ritorno: 16-17 aprile 2019

Semifinali

Sorteggio: 15 marzo 2019

Andata: 30 aprile-1 maggio 2019

Ritorno: 7-8 maggio 2019

Finale

1 giugno, Wanda Metropolitano, Madrid.

Fonte foto: Twitter UEFA